Футуристичный интерьер Skoda Enyaq iV 2021 показали на фото

Автомобиль получит 13-дюймовый тачскрин развлекательного комплекса, селектор КПП и электронный «ручник».

Фото: интерьер Skoda Enyaq iV 2021, источник: Skoda

1 сентября 2020 года ожидается премьера нового Skoda Enyaq iV 2021. Футуристичный интерьер чешского электрического кроссовера показали на фото перед дебютом.

В салоне новинки появилась многослойная приборная панель с центральными вентиляционными отверстиями, которые напоминают традиционную решетку радиатора для «Шкоды». Также внутреннее убранство отличается 13-дюймовым тачскрином мультимедийной установки, которая кроме развлекательных функций будет осуществлять управление автомобилем.

На центральной консоли расположился небольшой переключатель передач и электронный стояночный тормоз. Рядом находятся ниши для смартфонов и беспроводная зарядка для гаджетов.

В салоне Skoda Enyaq iV имеется внутреннее освещение и сиденья из шерсти. Кроме этого, предусматривается и третий ряд сидений с ровным полом для аккумуляторной батареи.

Фото: Skoda Enyaq iV, источник: Skoda

Skoda Enyaq iV базируется на архитектуре MEB. Под капотом «чеха» расположились моторы с отдачей от 146 до 302 лошадиных сил. Запас хода базовой версии составил 340 км, а в «топе» кроссовер сможет проехать 500 км. Цены на электрокроссовер неизвестны. Доберется ли такой автомобиль до России, пока не сообщается.

Дмитрий Павличко