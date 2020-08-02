Футуристичный интерьер Skoda Enyaq iV 2021 показали на фото

От редактора

Футуристичный интерьер Skoda Enyaq iV 2021 показали на фото

Автомобиль получит 13-дюймовый тачскрин развлекательного комплекса, селектор КПП и электронный…

Сюжеты:

Как худели к лету Ивлеева, Фадеев, Лазарев, Крылов и Попов Айза «в шутку» унизила создателей программы «Что было дальше», но нарвалась на жену Сабурова Шепелев вынужден работать на ТНТ для выплаты долга семье Фриске Клиенты Natura Siberica возмущены возможным закрытием бренда Патчи того не стоят: 3 бюджетные маски снимут отёк с лица Муцениеце заставляет Прилучного ревновать ее к женатому Пореченкову 3 способа уложить «непослушные» широкие брови Пока Ивлеева покупает Элджею часы за 7 млн рублей, он развлекается с Моргенштерном Рудковская отрицает, что грубила Дакоте после «дешманской» подачи сумок Louis Vuitton Лазарев отдохнул с Малиновским в Сочи и нахамил хейтерам Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу Волочкова прокомментировала слухи о беременности и работе по вызову
Главная страница | АвтоМедиа | Футуристичный интерьер Skoda Enyaq iV 2021 показали на фото

Футуристичный интерьер Skoda Enyaq iV 2021 показали на фото

Вчера, 12:08

Автомобиль получит 13-дюймовый тачскрин развлекательного комплекса, селектор КПП и электронный «ручник».

Фото: интерьер Skoda Enyaq iV 2021, источник: Skoda

1 сентября 2020 года ожидается премьера нового Skoda Enyaq iV 2021. Футуристичный интерьер чешского электрического кроссовера показали на фото перед дебютом.

В салоне новинки появилась многослойная приборная панель с центральными вентиляционными отверстиями, которые напоминают традиционную решетку радиатора для «Шкоды». Также внутреннее убранство отличается 13-дюймовым тачскрином мультимедийной установки, которая кроме развлекательных функций будет осуществлять управление автомобилем.

На центральной консоли расположился небольшой переключатель передач и электронный стояночный тормоз. Рядом находятся ниши для смартфонов и беспроводная зарядка для гаджетов.

В салоне Skoda Enyaq iV имеется внутреннее освещение и сиденья из шерсти. Кроме этого, предусматривается и третий ряд сидений с ровным полом для аккумуляторной батареи.

Фото: Skoda Enyaq iV, источник: Skoda

Skoda Enyaq iV базируется на архитектуре MEB. Под капотом «чеха» расположились моторы с отдачей от 146 до 302 лошадиных сил. Запас хода базовой версии составил 340 км, а в «топе» кроссовер сможет проехать 500 км. Цены на электрокроссовер неизвестны. Доберется ли такой автомобиль до России, пока не сообщается.


Дмитрий Павличко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Переднюю часть Nissan Magnite рассекретили фотошпионы
Переднюю часть Nissan Magnite рассекретили фотошпионы

Кроссовер получил шестиугольную решетку радиатора и L-образные вставки на бампера.

В Renault подтвердили появление нового Duster в России
В Renault подтвердили появление нового Duster в России

Новинка приедет на наш рынок, но точные сроки пока не называются.

Владелец рассказал об особенностях Renault Duster: «Машина хороша, как рабочая или вторая»
Владелец рассказал об особенностях Renault Duster: «Машина хороша, как рабочая или вторая»

Кроссовер порадовал внешностью и надежной «ходовкой», но расстроил громким салоном, медленным мотором и трансмиссией с короткими передачами.

Самое интересное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости