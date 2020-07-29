Владелец рассказал об особенностях Renault Duster: «Машина хороша, как рабочая или вторая»

Кроссовер порадовал внешностью и надежной «ходовкой», но расстроил громким салоном, медленным мотором и трансмиссией с короткими передачами.

Фото: Renault Duster, источник: Renault

«Дастер» почитается в России за надежные двигатели, выносливую подвеску, проходимость и «народные» цены. На портале Drom.ru появился отзыв, в котором владелец рассказал об особенностях Renault Duster

Как отметил автолюбитель, в плане внешности «француз» не привлекает ничем особенным, но сам дизайн кроссовера ему понравился.

«Хотя больше душа лежит к Террано, но он дороже на 150 000 рублей», — подчеркивает «дастеровод».

Салон «Дастера» напоминает по отделке и оснащению Renault Logan. Шумоизоляции в интерьере нет, а ехать при скорости 120 км/ч некомфортно.

«Едешь как на УАЗике», — высказывается владелец.

Также автовладелец подчеркивает, что внутри Renault Duster отсутствует подлокотник и регулировки сидений сделаны с другой стороны. Магнитола в машине достаточно неплохая и соединяется с любым смартфоном.

Подвеска на кроссовере отличная — владелец доволен тем, как «Дастер» проезжает по неровностям. Главной претензией он считает «пробой» ходовой части, но с этим можно смириться.

«Машинка скачет, как мячик по поверхности», — восхищается автолюбитель.

Двигатель на Renault Duster изначально задушен, из-за чего авто едет, как «вялый овощ». После чип-тюнинга кроссовер ожил — «аппетит» не вырос, но динамика стала выше. Режим «ЭКО» владелец не использует, так как на трассе это очень опасно.

Трансмиссия зарекомендовала себя короткими передачами. В первой скорости вообще нет смысла — на скорости 50 км/ч можно включать уже шестую позицию. Коробка дергается и гудит.

«Пожалел, что не взял АКПП», — отмечает автомобилист.

Фото: Renault Duster, источник: Renault

В заключение автолюбитель отметил, что «Дастер» подойдет для тех, кто пересаживается с Chevrolet Niva или с УАЗ «Патриот» — даже Hyundai Solaris тише и комфортнее едет. Владелец о Renault Duster отозвался так: «Машина хороша, но как рабочая или вторая».

Дмитрий Павличко