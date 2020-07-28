В Renault подтвердили появление нового Duster в России

Новинка приедет на наш рынок, но точные сроки пока не называются.

Фото: Renault Duster 2, источник: Renault

В пресс-центре российского филиала Renault опровергли ранее появившуюся в Сети информацию о переносе сроков выпуска нового Duster. В компании подтвердили скорое появление «Дастера» в России, но о конкретной дате умолчали.

Недавно издание «Российская газета», ссылаясь на данные сообщества «AvtoVAZ News», сообщало, что Московский завод французской компании перенесет сроки производства второго поколения Renault Duster на неопределенный срок. Причиной такого решения стал режим самоизоляции.

Представитель Renault в интервью журналистам «За Рулем» сообщил, что сборка нового «Дастера» начнется вовремя, но точно не в августе текущего года, как предполагалось ранее. Когда именно на «Рено Россия» начнут сборку нового кроссовера, пока не сообщают.

Фото: экстерьер и интерьер Renault Duster, источник: Renault

Отмечается, что второе поколение Renault Duster для России может повторить бразильскую версию, которую отличают квадратные задние фонари, бампер и интерьер, как у Renault Arkana. В южноамериканской стране «Дастер» предлагают с 1,6-литровым «атмосферником» и турбодвигателем на 1,3 литра.

Дмитрий Павличко