Subaru Forester после двух лет эксплуатации: Владелец озвучил плюсы и минусы «Лесника»

От редактора

Subaru Forester после двух лет эксплуатации: Владелец озвучил плюсы и минусы «Лесника»

«Японец» порадовал практичностью и надежностью, но расстроил плохой «шумкой» и некачественной…

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Переднюю часть Nissan Magnite рассекретили фотошпионы

Сегодня, 13:55

Кроссовер получил шестиугольную решетку радиатора и L-образные вставки на бампера.

Концепт Nissan Magnite, источник: Nissan

Индийские СМИ распространили информацию, что представлен компактный SUV Nissan Magnite, который в скором времени ожидается на рынке Страны пряностей. На днях фотошпионы рассекретили переднюю часть японского кроссовера в Сети.

На опубликованном фото видно, что Nissan Magnite получил шестиугольную радиаторную решетку. Также компактный кроссовер выделяется угловыми светодиодными фарами и L-образными хромированными вставками на бамперах, придающими премиальности автомобилю. В сравнении с недавно показанным концептом Datsun Go Cross, «Магнит» отличается более спортивным профилем. В задней части машины просматриваются комбинированные огни и контуры багажника.

Как отмечает издание Rushlane, интерьер нового Nissan Magnite может получить общие черты с Nissan Kicks. Также журналисты индийского издания предполагают, что топовый «Магнит» обзаведется мультимедийной установкой с тачскрином и автоматическим климат-контролем.

Nissan Magnite базируется на платформ CMF-A+. Под капотом «Магнита» появится бензиновый двигатель объемом 1,0 литра на 90 лошадиных сил, который работает в паре с МКПП и вариатором. Дизельный двигатель кроссовер не получит.

Nissan Magnite, источник: Rushlane.com

На индийском рынке новый Nissan Magnite появится в 2021 году, это же торговое имя зарегистрировано и для России.


Дмитрий Павличко

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