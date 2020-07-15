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Toyota Corolla 2021 получила спортивный пакет Apex Edition для США

Ср 15 июля 2020, 18:20:58

Специальное исполнение японского седана похвастает «гоночной» подвеской и агрессивным «передком».

Фото: Toyota Corolla Apex Edition, источник: Toyota

Самой популярной моделью японского бренда в России стала Toyota Corolla — за шесть месяцев текущего года продажи седана составили 413 820 экземпляров. В прошлом году Toyota Camry и Toyota Avalon получили обвес от «придворного» ателье TRD, но «Королла» 2021 года тоже не избежала такой участи. Для самой востребованной машины «Тойоты» приготовили пакет Apex Edition.

Как отмечает издание Motor1, Toyota Corolla 2021 получила спортивный пакет Apex Edition для США. «Королла» в такой версии отличается передним и задним спойлерами и медными акцентами в передней части, а новые пружины занижают автомобиль, придавая ему таким образом спортивный вид.

Также пакет дополнений предусматривает изменения и в настройках подвески, которая предназначена для езды по гоночному треку. Ходовая часть Toyota Corolla Apex Edition стала жестче, уменьшает кручение кузова и улучшает реакцию на рулевое управление. В дополнение к этому японский седан получил летние шины, в которые «завернуты» 18-дюймовые колесные диски.

Под капотом специальной версии «Короллы» находится 2-литровый мотор на 169 лошадиных сил, который поставляется со спортивным выхлопом. Как сообщает американское издание, тираж Toyota Corolla Apex Edition составит 6000 единиц, большинство из которых получит вариатор. Но 120 из них оснастят интеллектуальной МКПП, которая автоматически регулирует обороты двигателя.

Фото: Toyota Corolla Apex Edition, источник: Toyota 

Toyota Corolla 2021 Apex Edition обойдется покупателям от 23 230 до 26 680 долларов. Несомненно, россияне тоже хотели бы получить спортивный вариант «Короллы», но жителям США повезло больше.


Дмитрий Павличко

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