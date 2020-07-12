Кроссовер получил внешние изменения и другую силовую установку.

Фото: Geely Icon PHEV, источник: Geely

Китайская компания Geely тестирует плагин-гибридную версию Icon. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии «поднебесного» кроссовера, опубликованные изданием Autohome.

Обнародованные снимки говорят о том, что такой SUV получит незначительные внешние изменения в сравнении с базовым исполнением. Geely Icon в «подзаряжаемом» варианте обзавелся пересмотренной решеткой радиатора, обновленными передними фарами и другой задней частью.

Как отмечает китайское издание, до настоящего времени кроссовер оснащался 1,5-литровым мотором на 177 лошадиных сил, который позаимствовали от Volvo, работающий в паре с 7-позицционным «роботом» и передним приводом. Также для «Иконы» предусматривался и 48-вольтовый стартер-генератор.

Теперь Geely Icon получит версию PHEV с установкой на базе 258-сильного двигателя, сочетающегося с дополнительным электромотором и набором аккумуляторных батарей емкостью 10,7 кВт/ч. Как сообщают журналисты китайского портала, запас хода «Иконы» на электротяге достигнет 50 км.

Фото: экстерьер и интерьер Geely Icon PHEV, источник: Geely

Geely Icon в модификации PHEV укомплектовали системой экстренного торможения, «умным» круиз-контролем, круговым обзором и полуавтономным управлением на полосе движения. Стоимость новинки пока держится в секрете, но за китайский кроссовер в на бензине придется отдать от 115 800 до 128 800 юаней или от 1 200 000 до 1 300 000 рублей. В России «подзаряжаемый» паркетник может появиться в 2021 году.

Дмитрий Павличко