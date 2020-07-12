Subaru Forester после двух лет эксплуатации: Владелец озвучил плюсы и минусы «Лесника»

От редактора

Subaru Forester после двух лет эксплуатации: Владелец озвучил плюсы и минусы «Лесника»

«Японец» порадовал практичностью и надежностью, но расстроил плохой «шумкой» и некачественной…

Сюжеты:

Рудковская отрицает, что грубила Дакоте после «дешманской» подачи сумок Louis Vuitton Лазарев отдохнул с Малиновским в Сочи и нахамил хейтерам Коробков из «Замуж за Бузову» признался, что разлюбил Ольгу Волочкова прокомментировала слухи о беременности и работе по вызову «Мёртвые воды» погубили корабли Клеопатры в 31 году до нашей эры Илья Авербух подтвердил отношения с Лизой Арзамасовой, но отказался от интервью Антираковая молекула LIH383 поможет при боли и депрессии Коровы, овцы и собаки могут предсказывать землетрясения Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк
Главная страница | АвтоМедиа | Geely тестирует плагин-гибридную версию Icon

Geely тестирует плагин-гибридную версию Icon

Сегодня, 16:47

Кроссовер получил внешние изменения и другую силовую установку.

Фото: Geely Icon PHEV, источник: Geely

Китайская компания Geely тестирует плагин-гибридную версию Icon. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии «поднебесного» кроссовера, опубликованные изданием Autohome.

Обнародованные снимки говорят о том, что такой SUV получит незначительные внешние изменения в сравнении с базовым исполнением. Geely Icon в «подзаряжаемом» варианте обзавелся пересмотренной решеткой радиатора, обновленными передними фарами и другой задней частью.

Как отмечает китайское издание, до настоящего времени кроссовер оснащался 1,5-литровым мотором на 177 лошадиных сил, который позаимствовали от Volvo, работающий в паре с 7-позицционным «роботом» и передним приводом. Также для «Иконы» предусматривался и 48-вольтовый стартер-генератор.

Теперь Geely Icon получит версию PHEV с установкой на базе 258-сильного двигателя, сочетающегося с дополнительным электромотором и набором аккумуляторных батарей емкостью 10,7 кВт/ч. Как сообщают журналисты китайского портала, запас хода «Иконы» на электротяге достигнет 50 км.

Фото: экстерьер и интерьер Geely Icon PHEV, источник: Geely

Geely Icon в модификации PHEV укомплектовали системой экстренного торможения, «умным» круиз-контролем, круговым обзором и полуавтономным управлением на полосе движения. Стоимость новинки пока держится в секрете, но за китайский кроссовер в на бензине придется отдать от 115 800 до 128 800 юаней или от 1 200 000 до 1 300 000 рублей. В России «подзаряжаемый» паркетник может появиться в 2021 году.


Дмитрий Павличко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Быстрый, комфортный и экономичный: Владелец Geely Coolray назвал главные достоинства «китайца»
Быстрый, комфортный и экономичный: Владелец Geely Coolray назвал главные достоинства «китайца»

Азиатская новинка уже в названии заявляет о своей «крутости», а подтверждают это современные технологии.

Эксперты рассказали о выборе между Skoda Rapid и Changan Alsvin
Эксперты рассказали о выборе между Skoda Rapid и Changan Alsvin

Чешский лифтбек дороже и богаче в оснащении, а китайский седан отличается скудным функциональным списком и «народной» ценой.

В Китае назвали цену и дату выхода консоли PlayStation 5
В Китае назвали цену и дату выхода консоли PlayStation 5

 Комплект приставки обойдется около 1000 €.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости