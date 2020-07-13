Оснащение, вместительность и наличие защиты за 950 000 рублей.

Фото: Volkswagen Polo Sedan, источник Volkswagen

Покупая LADA Granta Standard за 470 900 рублей, автомобилисты не ждут от неё комфорта и динамики, списывая недостатки на отечественного производителя. «Другое дело ВАГ или Япония», — говорят они. И Volkswagen Polo Sedan 2020 года, который купила блогер на YouTube-канале «Лиса Рулит», доказывает это утверждение.

На основе её отзыва были названы две причины присмотреться к Volkswagen Polo Sedan 2020 года — это оснащение и сходство с Skoda Rapid. Сама же блогер выбрала комплектацию Respect с передним приводом, 110-сильным мотором и АКПП за 950 000 рублей.

«Это седан для бедных, но с автоматом», — высказала обозреватель своё мнение.

Автомобиль оборудован системой стабилизации, светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями, обогревателем кресел и зеркал, кондиционером и мультимедийной системой, а также подлокотником, которого нет в машине за 792 900 рублей.

«По сути всего лишь тачка для такси стоимостью в лям», «Цены бюджетных машин стали почему-то не бюджетными», — отметили автомобилисты.

Несмотря на критику своей аудитории, после покупки блогер похвалила Volkswagen Polo Sedan за обильный слой антигравийного покрытия в районе порогов кузова. Ради интереса, она проверила другие машины «ВАГа» на автостоянке и увидела тоже самое. По её словам, это не эстетично внешне, зато свидетельствует о надёжной защите седана.

В свою очередь, пользователь портала Drive2.ru с ником SlaY-61 уверен, что антигравийное покрытие не только защищает кузов от коррозии, но и обеспечивает стойкость металла к неагрессивным кислотам и солям, а также снижает шум и вибрации.

Фото: YouTube, канал «Лиса Рулит»

Вспоминая о сходстве внутреннего убранства с Skoda Rapid, блогеру особенно понравился дисплей с быстрым откликом, приборная панель, дефлекторы серебристого цвета и переключатели. Качество камеры тоже оказалось идентичным «Рапиду», и также её не впечатлило.

Подписчики канала подчеркнули с насмешкой: «Раньше говорили полуседан, а теперь можно говорить полурапид».

Кроме того, автомобиль сменил кузов с седана на лифтбек, благодаря которому Volkswagen Polo стал вместительнее.

Что касается недостатков, то пользователи Drom.ru критикуют Volkswagen Polo пятого поколения за слабое ЛКП, неустойчивость лобового стекла машины к сколам, отсутствие защиты подкапотного пространства и тусклый свет фар. Как будет с новым Volkswagen Polo Sedan, который удивил блогера, но не устроил автомобилистов, пока неизвестно.

Учитывая все минусы, обозреватель признала, что внешний вид обновленного Volkswagen Polo Sedan ей нравится больше, поскольку он визуально стал ниже и шире, а сзади его не отличить от Audi. Дорожный просвет седана увеличился на 7 миллиметров, составив 170. Кроме того, «Поло» стал длиннее на 8 сантиметров и шире на 7 сантиметров.

Фото: Volkswagen Polo Sedan, источник Volkswagen

Напоследок она сказала, что не понимает критики людей, так как внешне машина выглядит как седан, но внутри это полноценный лифтбек. Для нее отсутствие ровного пола в багажнике — не проблема, к тому же обозреватель оправдала её «приятной» подвеской, которая проглатывает любые дорожные неровности.

Мила Любимова