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ТОП-4 полезных функции, которые появятся на Toyota Venza 2021

Сегодня, 16:50

Основные доработки коснулись оснащения и интерьера японского кроссовера.

Фото: Toyota Venza 2021, источник: Toyota

До конца осени этого года на мировых рынках ожидается появление Toyota Venza 2021, которая будет конкурировать с новыми Hyundai Santa Fe и Chevrolet Captiva, а также с китайскими паркетниками Great Wall. Эксперты портала Torque News назвали ТОП-4 полезных опции японского SUV следующей генерации.

Панорамная крыша Venza Star Gaze

Технология позволит владельцу и пассажирам созерцать звездное небо в ночное время суток или любоваться облаками днем. Toyota Venza обзаведется электрохромной панорамой на крыше, за счет чего пассажиры смогут переключаться из прозрачного режима в матовый.

Умное водительское сиденье

Такая система уже не используется компанией на большинстве моделей, но Toyota Venza 2021 получит данное дополнение. При выходе водителя из салона, 8-позиционное водительское кресло откинется в прежнее положение, запомнив исходные настройки. Это станет полезным решением для людей разного роста при посадке или высадке в машину.

Большие мультимедийные экраны

«Вензу» 2021 модельного года оснастят новым мультимедийным комплексом с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, который позаимствовали у Toyota Highlander 2020. Система совместима с Apple CarPlay и Android Auto, и характерна полезной способностью регулировать звук и настройки климата.

Фото: экстерьер и интерьер Toyota Venza 2021, источник: Toyota

Качественная музыка

Toyota Venza 2021 оснастят звуковой системой Premium Auto, состоящей из 9 динамиков JBL, динамичной навигации, задним сабвуфером, 12-канальным усилителем на 1 200 Вт. Что интересно, все 4 полезных опции предложат для «японца» уже в базовых комплектациях.


Дмитрий Павличко

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