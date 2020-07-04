Эксперты рассказали о выборе между Skoda Rapid и Changan Alsvin

Чешский лифтбек дороже и богаче в оснащении, а китайский седан отличается скудным функциональным списком и «народной» ценой.

Фото: Skoda Rapid и Changan Alswin, источник: Skoda и Changan

В скором времени сегмент бюджетных автомобилей на российском рынке пополнит новый Changan Alsvin. В связи с этим будет уместно сравнить китайский седан со Skoda Rapid. Эксперты VladTime разбирались в выборе между «чехом» и «китайцем».

Фото: экстерьер и интерьер Changan Alswin, источник: Changan

Дизайн

«Рапид» похвастает агрессивной передней частью, которая подчеркивается спортивными очертаниями, а в задней части просматриваются черты более старших моделей бренда. Китайский седан в сравнении с «чехом» выглядит скромнее, но зато получил стильную решетку радиатора с агрессивной оптикой.

Салон

В интерьере чешского лифтбека можно увидеть простые материалы отделки, но современное оформление салона не позволяет замечать дешевизну убранства. Это подчеркивается нестандартным блоком управления климат-контроля, новой мультимедийной установкой, цифровой «приборкой» и стильным рулем, который вписывается в дизайн интерьера.

Changan Alsvin получил приятный тачскрин мультимедийного центра, современную панель приборов, но у него отсутствует тахометр и неудобно расположен медиацентр. Салон «китайца» также обшит дешевыми материалами.

Техническая составляющая

Под капотом «Рапида» расположились 1,4- и 1,6-литровые двигатели на 90, 110 и 125 лошадиных сил, которые приводятся в действие МКПП, АКПП и «роботом». Changan Alsvin оснастили безальтернативным атмосферным мотором объемом 1,5 литра на 125 лошадиных сил, пару которому составят «механика» и «автомат». В плане мощности оба «бюджетника» равны, хотя Skoda Rapid отличается более обширным списком моторов и трансмиссий.

Цена

Skoda Rapid на российском рынке обойдется от 792 000 до 1 171 000 рублей. За Changan Alsvin придется выложить от 629 000 до 779 000 рублей. Это говорит о том, что «китаец» будет дешевле «чеха», но беднее в оснащении. «Рапид» получил более богатый функциональный список – начиная от кожаного салона до климат-контроля, тогда как у китайского седана имеется аудиоподготовка и кондиционер вместо климатической установки.

Фото: экстерьер и интерьер Skoda Rapid, источник: Skoda

Подводя итог, отметим, что выбор между Skoda Rapid и Changan Alsvin будет неоднозначен – в техническом плане оба «бюджетника» равны, несмотря на более обширный список моторов и трансмиссий у «Рапида». Но китайский седан отличается более скудным оснащением и демократической ценой, тогда как чешский лифтбек обойдется дороже, но зато выделяется продвинутыми технологиями.

Дмитрий Павличко