Эксперт рассказал, почему Haval H9 получился не хуже Mitsubishi Pajero Sport













Пусть в некоторых моментах «китаец» и уступает «японцу», но смотрится рядом достойно и показывает, на что способен китайский автопром.

Фото: Haval H9, источник: Haval

В данный момент нишу «полулюксовых» внедорожников марки Haval занимает только модель Н9. Чтобы показать, как «молодой китаец» смотрится на фоне проверенной и именитой модели этой ниши, ведущий канала «За рулем» сравнил его с известным Mitsubishi Pajero Sport.

Поскольку такие авто чаще берут в «топовых» комплектациях ради наибольшего комфорта, сравнивать «Паджеро» и «Хавейл» стоит именно в этой категории. У Haval H9 предусмотрено два мотора: оба двухлитровые, один — турбодизельный мощностью 190 л. с. второй бензиновый «атмосферник» с отдачей в 245 л. с. Но дизель идет только в «базе», поэтому более интересен внедорожник в «топе», с бензиновым мотором.

Топовый «Митсубиси» оснащен 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 181 л. с. Оба автомобиля оснащены 8-ступенчатым автоматом, и хоть «Паджеро» и проигрывает в количестве лошадей, на разницу в динамике это не влияет.

Подвески внедорожников отличаются уже сильнее: судя по отзывам на Auto.ru, «Хавейл» валкий и кренится сверх меры, в связи с чем с трудом проходит лосиный тест. Но за счет этого он проходит неровности не хуже, а лучше конкурента — мягче. «Паджеро» же оправдывает Sport в своем имени, так как более четко управляется и держит дорогу, правда, и препятствия проходит более жестко.

Оба автомобиля хорошо показывают себя на бездорожье: на тестах и Haval, и Mitsubishi успешно проходили диагональ, однако обе машины застопорились, когда единственным «свободным» колесом было одно переднее.

Кое в чем «китаец» даже перегнал «японца» — в качестве отделки салона. «Паджеро» вышел несколько просторнее, однако качество пластика, да и в целом дизайн интерьера в китайском внедорожнике выше, чем в японском. Правда, стоит заметить, что хоть кнопки в Pajero и выглядят устаревшими, они и «проживут» дольше, чем в H9.

Фото: Mitsubishi Pajero Sport, источник: Mitsubishi

Очевидно, китайский Haval H9 мало чем уступает Mitsubishi Pajero Sport, а в салоне даже перегоняет конкурента ценой в 3,2 миллиона, хотя сам стоит на 400 000 рублей дешевле. Это показывает, что китайцы развиваются семимильными шагами и уже могут конкурировать с авторитетными брендами. Так что если нужен более комфортный автомобиль — стоит обратить внимание на «Хавейл», и если важнее управляемость и экономичность за счёт дизеля — подойдет «Паджеро».

Юрий Горбачев