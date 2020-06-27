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250-сильную Mazda3 с мотором от CX-9 представят 8 июля в США

Сегодня, 15:25

У «овощного» двигателя на 150 л. с. наконец появится альтернатива.

Фото: Mazda3, источник: Mazda

Компания Mazda продает на американском рынке 4 модели, пользующиеся популярностью: кроссоверы CX-5 и CX-9, седан 6 и Mazda3, новую модификацию которой представят уже в следующем месяце, причём это будет хэтчбек с 250-сильным агрегатом.

Стандартная «Тройка» комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 120 лошадиных сил и старшим 2,0-литровым агрегатом, который выдает 150 «лошадок». Характеристики не вызывают каких-либо эмоций — всё стандартно для этого класса, но уже 8 июля японская компания представит миру самую мощную Mazda 3 с «сердцем» от Mazda CX-9 объемом 2,5 литра и отдачей в 250 лошадиных сил.

Такая модификация будет работать в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода, что даст еще больше драйва и эмоций от стремительного ускорения небольшого хот-хэтча. По сути, на российском рынке есть всего 2 конкурента этому «японцу»: Hyundai I30 N и Volkswagen Golf GTi. Возможно, это послужит еще одним шагом к популяризации хэтчбеков в России.

Пока неизвестно, будет ли изменен внешний вид новой 250-сильной модификации Mazda3, но благо, ждать премьеры осталось недолго. Но остается еще один важный вопрос, который интересует фанатов японской марки: прибудет ли на российский рынок этот хот-хэтч. На этот счет пока нет никакой достоверной информации и всё станет понятно после официальной презентации 8 июля.

Фото: Mazda3, источник: Mazda

В то же время, вероятность появления хэтчбека Mazda3 с мотором от CX-9 на нашем рынке крайне мала из-за не самой большой любви российских автолюбителей к этому кузову. Да и продажи актуальной японской модели оставляют желать лучшего, ведь за 2019 год была продана всего 931 единица «тройки».


Григорий Зайцев

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