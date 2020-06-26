1.6 против 2.0: Предпочтения автомобилистов в Hyundai Creta

От редактора

1.6 против 2.0: Предпочтения автомобилистов в Hyundai Creta

Стоит ли вообще покупать бюджетный кроссовер, и к чему готовиться, если «да»?

Сюжеты:

Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру
Главная страница | АвтоМедиа | Названы достоинства и недостатки Mazda 6

Названы достоинства и недостатки Mazda 6

Сегодня, 15:45

Японский седан славится надежными моторами, но отличается слабым ЛКП и шумным салоном.

Фото: Mazda 6, источник: Mazda

Mazda 6 третьего поколения, показанная на Московском автосалоне в 2012 году, представляет собой японский седан, который построен на архитектуре Ford Mondeo. Такой автомобиль россияне нередко рассматривают к покупке, поэтому необходимо знать о достоинствах и недостатках «шестерки». Редакция «ВладТайм», основываясь на отзывах автомобилистов, опубликованных на Drom.ru, рассказала о плюсах и минусах данной модели.

Кузов — недостаток

Как и любой японский автомобиль, Mazda 6 третьей генерации не славится крепким лакокрасочным покрытием, на котором из-за механических воздействий образуются сколы и царапины. От использования «пескоструя» на «шестерке» страдают передние части колесных арок. Кузов японского седана не вызывает нареканий у автолюбителей, но следует тщательно следить за его состоянием, иначе могут появиться очаги коррозии на карнизах и нижних кромках дверей, а грязь и влага, скапливающиеся под пластиковым обвесом, могут стать причиной образования ржавчины.

Техническая составляющая — достоинство

Подкапотное пространство Mazda 6 занимают 2,0- и 2,5-литровые бензиновые двигатели на 150 и 192 лошадиные силы. Такие моторы отличаются повышенной долговечностью за счет наличия цепного привода ГРМ, который выхаживает 200 ?000 км. Но каждые 80? 000 — 100 ?000 км на «шестерке» приходится регулировать тепловые зазоры клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, в противном случае наблюдается неустойчивая работа движков и возрастает топливный «аппетит».

Масложор на агрегатах возникает после 100 ?000 км. Не реже одного раза в год требуется промывать систему охлаждения и менять антифриз. Топовый двигатель отличается слабым генератором, который отказывает уже после 60? 000 км.

Трансмиссии — достоинство

МКПП на японском седане славится надежностью, но из-за экстремальной манеры езды после 60 ?000 — 70? 000 км пробега требуется замена сцепления, вместе с которым меняют и выжимной подшипник. После 200? 000 км могут возникнуть неполадки с кулисой и синхронизаторами второй и третьей передач.

АКПП на «шестерке» не терпит агрессивную езду, из-за чего придется менять гидроблок, а теплообменник нуждается в постоянном контроле, в противном случае антифриз попадает в масло, что чревато выходом из строя трансмиссии. При несвоевременном обновлении масла отказывают соленоиды. При бережном отношении и аккуратной езде «автомат» выдержит пробег в 250 000 км.

Подвеска — достоинство

Ходовая часть на Mazda 6 способна выдерживать пробеги, превышающие 100? 000 км, хотя ряд элементов могут выйти из строя уже на ранних пробегах. Первыми ломаются стойки и втулки стабилизатора, срок службы которых составляет от 30 000 до 40 000 км. Ступичные подшипники выдерживают пробеги от 60 000 до 80 000 км, а амортизаторы, рулевые наконечники и шаровые опоры способны прослужить 80 ?000 — 120? 000 км. Наиболее надежными элементами «ходовки» на японском седане выступают задние сайлентблоки передних рычагов, которые выхаживают 150? 000 км.

Салон — недостаток

Декоративные элементы интерьера Mazda 6 часто становятся причинами возникновения «сверчков», особенно в холодное время года. Шумоизоляция японского седана тоже оставляет желать лучшего, из-за чего при езде наблюдаются посторонние звуки.

Фото: экстерьер и интерьер Mazda 6, источник: Mazda

В заключение отметим, что Mazda 6 на вторичном рынке является достойным вариантом для покупки, несмотря на недостатки. Японский седан с пробегом предлагается от 900 000 рублей и может стать отличной альтернативой Toyota Camry или Skoda Superb.


Дмитрий Павличко

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Эксперт рассказал, почему нет смысла жалеть об уходе Datsun on-DO из РФ
Эксперт рассказал, почему нет смысла жалеть об уходе Datsun on-DO из РФ

Японский седан на основе «Гранты» не стал популярен, и этому есть логичное объяснение.

Универсал или фастбэк? В Корее тестируют новый Genesis G70 2021
Универсал или фастбэк? В Корее тестируют новый Genesis G70 2021

Прототип новинки плотно укрыт камуфляжем.

В Сети опубликовали независимый рендер Nissan Kicks в кузове пикап
В Сети опубликовали независимый рендер Nissan Kicks в кузове пикап

Автомобиль в новом формате имеет сходство с Nissan Navara.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости