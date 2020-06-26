Названы достоинства и недостатки Mazda 6

Японский седан славится надежными моторами, но отличается слабым ЛКП и шумным салоном.

Фото: Mazda 6, источник: Mazda

Mazda 6 третьего поколения, показанная на Московском автосалоне в 2012 году, представляет собой японский седан, который построен на архитектуре Ford Mondeo. Такой автомобиль россияне нередко рассматривают к покупке, поэтому необходимо знать о достоинствах и недостатках «шестерки». Редакция «ВладТайм», основываясь на отзывах автомобилистов, опубликованных на Drom.ru, рассказала о плюсах и минусах данной модели.

Кузов — недостаток

Как и любой японский автомобиль, Mazda 6 третьей генерации не славится крепким лакокрасочным покрытием, на котором из-за механических воздействий образуются сколы и царапины. От использования «пескоструя» на «шестерке» страдают передние части колесных арок. Кузов японского седана не вызывает нареканий у автолюбителей, но следует тщательно следить за его состоянием, иначе могут появиться очаги коррозии на карнизах и нижних кромках дверей, а грязь и влага, скапливающиеся под пластиковым обвесом, могут стать причиной образования ржавчины.

Техническая составляющая — достоинство

Подкапотное пространство Mazda 6 занимают 2,0- и 2,5-литровые бензиновые двигатели на 150 и 192 лошадиные силы. Такие моторы отличаются повышенной долговечностью за счет наличия цепного привода ГРМ, который выхаживает 200 ?000 км. Но каждые 80? 000 — 100 ?000 км на «шестерке» приходится регулировать тепловые зазоры клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов, в противном случае наблюдается неустойчивая работа движков и возрастает топливный «аппетит».

Масложор на агрегатах возникает после 100 ?000 км. Не реже одного раза в год требуется промывать систему охлаждения и менять антифриз. Топовый двигатель отличается слабым генератором, который отказывает уже после 60? 000 км.

Трансмиссии — достоинство

МКПП на японском седане славится надежностью, но из-за экстремальной манеры езды после 60 ?000 — 70? 000 км пробега требуется замена сцепления, вместе с которым меняют и выжимной подшипник. После 200? 000 км могут возникнуть неполадки с кулисой и синхронизаторами второй и третьей передач.

АКПП на «шестерке» не терпит агрессивную езду, из-за чего придется менять гидроблок, а теплообменник нуждается в постоянном контроле, в противном случае антифриз попадает в масло, что чревато выходом из строя трансмиссии. При несвоевременном обновлении масла отказывают соленоиды. При бережном отношении и аккуратной езде «автомат» выдержит пробег в 250 000 км.

Подвеска — достоинство

Ходовая часть на Mazda 6 способна выдерживать пробеги, превышающие 100? 000 км, хотя ряд элементов могут выйти из строя уже на ранних пробегах. Первыми ломаются стойки и втулки стабилизатора, срок службы которых составляет от 30 000 до 40 000 км. Ступичные подшипники выдерживают пробеги от 60 000 до 80 000 км, а амортизаторы, рулевые наконечники и шаровые опоры способны прослужить 80 ?000 — 120? 000 км. Наиболее надежными элементами «ходовки» на японском седане выступают задние сайлентблоки передних рычагов, которые выхаживают 150? 000 км.

Салон — недостаток

Декоративные элементы интерьера Mazda 6 часто становятся причинами возникновения «сверчков», особенно в холодное время года. Шумоизоляция японского седана тоже оставляет желать лучшего, из-за чего при езде наблюдаются посторонние звуки.

Фото: экстерьер и интерьер Mazda 6, источник: Mazda

В заключение отметим, что Mazda 6 на вторичном рынке является достойным вариантом для покупки, несмотря на недостатки. Японский седан с пробегом предлагается от 900 000 рублей и может стать отличной альтернативой Toyota Camry или Skoda Superb.

Дмитрий Павличко