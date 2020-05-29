Автолюбители поделились мнением о надежности Changan CS35 Plus и других китайских авто

Как бы ни был хорош «Китай» на первый взгляд, он «покажет себя» через 3-4 года, уверены скептически настроенные автомобилисты.

Китайские автомобили набирают популярность на мировом рынке, и российский - не исключение. Сегодня их охотнее покупают, ведь машины стали качественнее и комфортнее. Правда, прибавили и в цене, но остались среди конкурентов наиболее доступными. Примером может послужить модель кроссовера Changan CS35 Plus, которая, согласно данным CarsDo, предлагается по цене 1,16 – 1,3 млн рублей. «Упрощенный» вариант Changan CS35 стоит 0,87 – 1,01 млн рублей.

Судя по отзывам владельцев на портале Drive2 и Wroom, покупкой кроссовера 1-3 года назад они не разочарованы: «Нисколько не пожалел, что приобрел сие чудо», «35-й 2017 года, пробег свыше 100 тыс., проблем не было», «Сосед купил в 2019 году, пробег около сорока, и ни одного нарекания». Среди преимуществ автомобилисты отмечают уверенную и приятную динамичность разгона, комфортную подвеску и неплохое срабатывание имитации блокировок колес.

Однако скептически настроенные по отношению к «китайцам» российские автомобилисты не спешат «становится в очередь» за недорогими и «богатыми» китайскими машинами, не веря в их надежность, а оттого и ликвидность: «Все сначала пишут что-то подобное», - высказываются оппоненты о восторженных отзывах о «Чангане» и в целом о китайских авто.

Скептики «дают» надежности и внешней красоте «Китая» срок в 3-5 лет, после которого, уверено большинство, мнение владельцев Changan и других недорогих китайских марок измениться: «Если скажешь так же года через три, то может и куплю. А пока не убедил», «После пробега 70-90 тыс. км обсудим», «Ржавеют они через 3-4 года. Все. Хоть убей», «Может и норм авто, но как-то страшно покупать - продать тяжело, с запчастями засада».

Доводами о том, что «В Ханты-Мансийске сдали дилеру в трейд-ин Changan CS35 (не Plus), пробег был 198 тыс. км за 5 лет, машина как новая, сам видел», а также отсылкам к тому, что сегодня «Все делается в Китае», российские автолюбители проникаться не спешат. Хотя и отрицать тот факт, что за такие деньги, в такой комплектации и с таким уровнем комфорта из «брендового» нового ничего на рынке нет, невозможно.

Саша Седова