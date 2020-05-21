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General Motors заявили, что почти закончили технологию, которая круто изменит рынок электромобилей.

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Концерн GM поделился подробностями разработки новой батареи

Сегодня, 14:16

General Motors заявили, что почти закончили технологию, которая круто изменит рынок электромобилей.

Автопроизводитель работает над создание батареи следующего поколения, которая по своим характеристикам превзойдет даже батарею Ultium, представленную GM в марте этого года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент «Дженерал Моторс» Даг Паркс во время онлайн-конференции с инвесторами.

Он не уточнил, когда разработку завершат и представят мировому автомобильному сообществу, однако сообщил, что сейчас несколько команд работают над такими необходимыми для технологии разработками как безкобальтовыми электродами, твердыми электролитами и сверхскоростной зарядкой.

Текущая цель концерна — создать батарею, ресурс которой будет составлять миллион миль, что равняется 1 609 344 км. Напомним, что текущий ресурс аккумуляторов в электромобиле составляет от 160 945 до 321 868 километров.

В первую очередь стоит обозначить, что цель в миллион миль, за которой гонятся производители электромобилей — маркетинговый ход, так как вся сегодняшняя техника не рассчитана на такой срок эксплуатации, более того, некоторые производители умышленно снижают срок жизни своих продуктов. Более того, с постоянно развивающимся технологиями в сфере автомобильной промышленности, практически весь Запад, который и является основной аудиторией электрокаров, меняет автомобили в среднем раз в 4-6 лет.

Тем не менее, технология отнюдь не бесполезна — она может найти применение в других сферах деятельности, связанных с автотранспортом, например, в сфере грузоперевозок. В России, кстати, высокий ресурс батареи может на самом деле иметь пользу в легковых автомобилях, так как двигатель в электромобиле зачастую стоит дешевле, чем батарея. Другой вопрос в том, сколько будет стоить автомобиль, созданные с задействованием таких технологий.


Юрий Горбачев

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