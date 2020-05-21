Концерн GM поделился подробностями разработки новой батареи

General Motors заявили, что почти закончили технологию, которая круто изменит рынок электромобилей.

Автопроизводитель работает над создание батареи следующего поколения, которая по своим характеристикам превзойдет даже батарею Ultium, представленную GM в марте этого года. Об этом сообщил исполнительный вице-президент «Дженерал Моторс» Даг Паркс во время онлайн-конференции с инвесторами.

Он не уточнил, когда разработку завершат и представят мировому автомобильному сообществу, однако сообщил, что сейчас несколько команд работают над такими необходимыми для технологии разработками как безкобальтовыми электродами, твердыми электролитами и сверхскоростной зарядкой.

Текущая цель концерна — создать батарею, ресурс которой будет составлять миллион миль, что равняется 1 609 344 км. Напомним, что текущий ресурс аккумуляторов в электромобиле составляет от 160 945 до 321 868 километров.

В первую очередь стоит обозначить, что цель в миллион миль, за которой гонятся производители электромобилей — маркетинговый ход, так как вся сегодняшняя техника не рассчитана на такой срок эксплуатации, более того, некоторые производители умышленно снижают срок жизни своих продуктов. Более того, с постоянно развивающимся технологиями в сфере автомобильной промышленности, практически весь Запад, который и является основной аудиторией электрокаров, меняет автомобили в среднем раз в 4-6 лет.

Тем не менее, технология отнюдь не бесполезна — она может найти применение в других сферах деятельности, связанных с автотранспортом, например, в сфере грузоперевозок. В России, кстати, высокий ресурс батареи может на самом деле иметь пользу в легковых автомобилях, так как двигатель в электромобиле зачастую стоит дешевле, чем батарея. Другой вопрос в том, сколько будет стоить автомобиль, созданные с задействованием таких технологий.

Юрий Горбачев