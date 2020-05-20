Дешевле, но не хуже: Что есть в новом Chery Tiggo 8 Active

Кроссовер стал доступнее на 300 тысяч рублей, но не потерял свои лучшие «плюшки».

Учитывать пожелания клиентов — одна из главных задач автомобильных брендов, и судя по тому, насколько быстро вышел Chery Tiggo 8 в комплектации Active, китайцы отлично справляются с этим.

Новый Chery Tiggo 8 обойдётся россиянам в 1 399 900 рублей, что дешевле старшей комплектации, но не хуже, о чём говорит ряд фактов. Так, недавно блогер на YouTube-канале «Dizzlike Channel» провёл тест-драйв вышеупомянутой модели, после чего рассказал, что есть новом Chery Tiggo 8 Active.

Первым делом стоит отметить, что «Тигго 8» получил высшую оценку безопасности, поскольку кроссовер оборудован не только шестью подушками, но и системами курсовой устойчивости ESP, дистанционного запуска мотора, динамической стабилизации, а также системами снижения вероятности опрокидывания и контроля крутящего момента.

К сожалению автомобилистов, китайцам пришлось урезать некоторые опции, среди которых были: электропривод боковых зеркал, камеры кругового обзора, порог с подсветкой и датчик дождя. При этом датчик света остался на прежнем месте.

Также Chery Tiggo 8 в комплектации Active лишился подогрева стекла, форсунок омывателя и подогрева руля. В целом изменения не критичные, так как кроссовер по-прежнему оборудован тремя экранами в цифровой зоне управления, камерой заднего вида и багажником, пусть и без электропривода.

Что касается круиз-контроля, кожаной отделки салона и 2-литрового турбо-мотора мощностью 125 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором, то все это есть в списке оснащения нового Chery Tiggo 8 Active.

Напоследок стоит указать, что несмотря на третий ряд сидений, уйдёт фальшпол, что увеличит объём багажного отсека до 1930 литра.

Мила Любимова