Когда на «Кодиак» не хватило миллиона: Почему Chevrolet Captiva - хороший вариант на «вторичке»

Удивительно, но раньше это был «кореец», а не «американец».

Компания Chevrolet является флагманской в концерне General Motors и пользуется популярностью практически по всему миру, выпуская самые разные типы автомобилей: от малолитражных хэтчбеков до огромных пикапов. К сожалению, американцы покинули российский рынок, оставив здесь только Cadillac. Но достойные ли были Chevy? Например, Captiva?

В последней генерации на российском рынке продавались «Каптивы» с тремя агрегатами на выбор: бензиновая рядная «четверка» объемом 2,4 литра и мощностью 167 лошадиных сил, 3,0-литровый 249-сильный V6, а из двигателей на «солярке» можно было приобрести 2,2-литровый турбодизельный агрегат мощностью 184 лошадиных сил.

Из трансмиссий можно было выбрать между классической «механикой» и «автоматом», что, безусловно, приятно, ведь нет этих новомодных вариаторов и «роботов», которые сейчас устанавливаются чуть ли не в каждого «корейца» и «китайца». Chevrolet Captiva выпускался еще в те времена, когда кроссоверы еще что-то могли на бездорожье, поэтому система полного привода также шла в каждой комплектации.

Внешний вид кроссовера соответствует своему времени, но даже сейчас назвать его старомодным и некрасивым не получится, хоть и нет в нем никаких современных изысков, вроде светодиодной оптики, но это никак не портит восприятие этого «американца», так как в целом он выглядит брутально и привлекательно, несмотря на годы.

Конечно, это не идеальный автомобиль, который не имеет недостатков, так как здесь они все же присутствуют. Первым делом при выборе нужно поинтересоваться, не меняли ли ремень ГРМ на бензиновой и дизельной «четверке», так как срок службы у него всего 60 тысяч километров. Еще один недостаток – посредственная управляемость и при поворотах ощущается крен. В остальном же это отличный кроссовер и хороший «вариант» для покупки на «вторичке» и когда на «Кодиак» не хватило миллиона рублей.

Григорий Зайцев