Ломучее «ведро» или достойный автомобиль? Почему россияне до сих пор покупают ВАЗ-2105

Дешевизна комплектующих, низкая стоимость, неприхотливость и не только характеризуют российский седан с лучшей стороны.

Разразившийся из-за коронавируса экономический кризис снизил доходы россиян, из-за чего у последних больше уменьшилась покупательская способность. Поэтому, автомобилисты начали обращать внимание на машины, которые выпускались еще со временем СССР и закончили конвейерную «жизнь» в 2000-х годах.

Среди таких «бюджетников» выступает ВАЗ-2105, который в настоящее время можно найти только в подержанном варианте. Интересно, что «пятерка» на российской «вторичке» обойдется от 40 000 до 105 000 рублей, в зависимости от состояния и года выпуска, о чем свидетельствуют популярные автомобильные порталы.

Почему же россияне продолжают покупать старый советский седан? Стоит сказать, что встречаются и такие автомобилисты, которые назовут «пятерку» ломучим «ведром» и откажутся от ее покупки, но на самом деле такой автомобиль может привлечь молодых и еще неопытных автомобилистов, а также тех людей, которые впервые сели за руль или еще не имеют достаточной суммы денег на новый автомобиль. Конечно, большинство автолюбителей предпочтут приобрести скорее иномарку, чем ВАЗ-2105, но существуют достоинства и у такой машины.

Во-первых, «пятерка» укомплектована эффективным отопителем, которая хорошо обогревает салон и способен прослужить долгие годы без поломок. «Печка» на российском седане ломается редко, а кроме того, починить такой компонент можно и самостоятельно.

Во-вторых, ВАЗ-2105 многие автолюбители хвалят за надежные моторы объемами 1,3 и 1,5 литра на 69 и 71 лошадиную силу. Последним агрегатом седан оснащался до 2010 года, поскольку со временем мотор приобрел распределенный впрыск и электрический бензонасос. При этом, движок отличается повышенным ресурсом, способностью «переваривать» любое топливо и заводиться в любую погоду.

В-третьих, ВАЗ-2105 обладает большими возможностями для тюнинга – на рынке можно встретить большое количество доработанных российских седанов, у которых улучшили подвеску, тормоза, рулевое управления и техническую составляющую. В-четвертых, старый ВАЗ характеризуется повышенной ремонтопригодностью и простотой конструкции, благодаря чему «пятерку» отремонтировать сможет даже школьник при наличии инструментов.

Однако у ВАЗ-2105 хватает и недостатков, среди которых выступает необходимость в постоянном уходе за автомобилем, так как часто появляются сколы и выходят из строя комплектующие. Также металл оказался подвержен коррозии, из-за чего ржавчина образуется на всех элементах кузова, поэтому не лишним будет произвести антикоррозийную обработку.

Но автомобилисты не обращают внимания на недочеты ВАЗ-2105, так как полагают, что у более новых LADA Granta и LADA Vesta устранение неполадок будет стоить дороже. Это свидетельствует о том, что россияне до сих пор покупают «пятерку», так как машина привлекает ценой, ремонтопригодностью и надежностью.

Дмитрий Павличко