Покупка, приносящая удовольствие: Почему стоит обратить внимание на Renault Laguna 3

Минусов модель не лишена, но плюсы их перекрывают.

Производственная линия Renault Laguna третьего поколения была налажена с 2007 по 2015 год. Модель выпускалась в кузовах лифтбек, купе, а исполнение универсала под названием Estate было признано «Самым красивым автомобилем 2007 года» в своем классе. Также модель получила «Гран-при» в номинации «Самый красивый интерьер автомобиля 2007 года». Поэтому первым достоинством «Лагуны» стал дизайн.

Далее разберем техническую составляющую «француза». Владельцы Renault Laguna 3 оставляют положительные отзывы от линейки бензиновых силовых агрегатов. Популярным среди них стал 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 140 л.с., который зарекомендовал себя со стороны надежности и долговечности. Единственным его недостатком считается цепной привод ГРМ, который изнашивается к пробегу в 120-130 тыс. километров.

Что касается трансмиссии, то особых нареканий по работоспособности «коробок» нет. Встречались нюансы с выходом из строя сцепления, а к 150 тыс. километров пробега замена понадобится двухмассовому маховику. Подвеска в Renaul Laguna 3 сбалансирована и способна прослужить более 130 тыс. километров без вмешательств.

Несмотря на возраст модели даже первые экземпляры получили стойкое лакокрасочное покрытие и антикоррозийную обработку. В итоге кузов «Лагуны» в местах сколов не «цветет». Недостатком стала некачественно проложенная электрика, что приводит к обрыву проводов под обшивкой. Из-за этого временами пропадает изображение на дисплее мультимедийной системы.

Согласно отзывам владельцев, покупка Renault Laguna 3 принесла им удовольствие, поэтому на «француза» стоит обратить внимание.

Добров Роман