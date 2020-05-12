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Не спасло бы и восьмое сиденье: Новое поколение Toyota Highlander в России может стать «провальным»

Вт 12 мая 2020, 15:36:44

Новый японский «семейник» стал «круче» и ненужнее? Перспективы не радужны — «постоит в очереди».

Марка Toyota на российском рынке стала синонимом надежности, качества и комфорта. Оттого «Тойоты» пользуются спросом, а на вторичном рынке не теряют ликвидности. Как говорят эксперты, в частности, на YouTube-канале «Клубный сервис», вкладывать в «Тойоту» выгодно: пару-тройку лет можно ездить и наслаждаться — авто не потребует ремонтов и «вливаний», а после машину можно будет все еще выгодно продать. Поэтому японская марка нарасхват среди тех, кто может ее себе позволить «с новья». Однако исключением из правил рискует стать Toyota Highlander в новом поколении.

Полноразмерный семейный трехрядный кроссовер, выпущенный уже в 4 поколении, собирается «приехать» в Россию летом текущего года, по плану компании Toyota в РФ. Казалось бы, наконец-то: ниша семейных кроссоверов не переполнена, автолюбители жаждут новинок, а сам новый «Хайлендер» презентован уже год назад. Тем не менее, объяснение тому, что «завозить» в салоны России кроссоверы не спешат, есть: высока вероятность «провала».

Новый Toyota Highlander, который для американского рынка вышел в 8-местном исполнении, в России будет по-прежнему предлагаться с 2-местным третьим рядом — то есть, как был на 7 мест, так и останется. Общий стиль тоже не претерпит значительных преображений, изменятся только детали: решетка радиатора, пара штрихов в обрамлении эмблемы, появится затемнение передних стоек крыши, а по бокам кузова выштамповки. Под капотом тоже осталось как есть: «задушенный» бензиновый 3,5-литровый V6 на 249 «лошадей», тогда как для США «кобыл» 299, 8-ступенчатый «автомат». Привод подключаемый полный через муфту на задней оси.

По «традиции» обновление подорожает, при том, что актуальный «Хайлендер» стоит от 3,58 млн рублей. Много ли сыщется желающих переплатить только за пару внешних штрихов, если и текущая модель уступает по продажам «Терамонту» и Mazda CX-9? За прошлый год российские дилеры реализовали 1035 «Хайлендеров». Это в 2,5 раза меньше, чем «семейных» Volkswagen Teramont и почти на 800 машин меньше, чем продано Mazda CX-9.

Еще более дорогой и все такой же по практичности и технологичности «Хайлендер» едва ли станет востребованным, и его не спасло бы и восьмое сиденье. Вот почему новое поколение Toyota Highlander в России может стать «провальным»: публике нужно что-то либо «попроще», либо с «ВАУ-эффектом».


Саша Седова

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