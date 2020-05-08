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Haval F7x доказал своё право на существование и оправдал цену в 1,8 миллиона

Пт 8 мая 2020, 12:08:38

«В нём действительно есть куча минусов. Но есть и плюсы», — отмечают эксперты.

Как бы там ни было, а «китайцы» уж точно привыкли к волне критики, вот только Haval F7x не сдался и доказал своё право на существование. Более того, он оправдал цену в 1,8 миллиона рублей, чем удивил некоторых автомобилистов.

Стоит отметить, что благодаря модному силуэту, Haval F7x находится в одном списке с Renault Arkana и BMW X6. Причём эксперты уверены, что китайское кросс-купе в разы привлекательнее «француза», как минимум за счёт узких светодиодных фар и противотуманок.

Также эксперты из малярного цеха обращают внимание автомобилистов на зазоры, которые идут «один в один» и за которые так часто бранят Haval F7x. «Вот только у того же „ВАГа“ бывает хуже», — подчёркивают автомобилисты. Позже они отметили отсутствие фальшдеталей, благодаря которым кроссовер выглядит сдержанно и просто.

Кроме того, сходство Haval F7x с F7 велико, но при этом кросс-купе имеет более вытянутый силуэт в области крыши, за счёт чего на задних сидениях появляется больше свободного места, а крышка багажного отделения открывается выше, и водитель не травмирует себе голову.  

Правда из недостатков Haval F7x, эксперты отметили фальшвыхлоп, а вот из плюсов в очередной раз подчеркнули качественные пластиковые накладки и хромированные вставки внизу двери, которые защищают её от камней и грязи.

Напоследок можно отметить, что несмотря на 2-литровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил, Haval F7x может ездить на бензине АИ-92, но лучше всего использовать 95-й.


Мила Любимова

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