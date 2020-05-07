Называется, дожили! Вместо новой Camry TRD выгоднее купить «бэу» Alfa Romeo Giulia Ti – Toyota, ты не в себе?

Японский бренд в погоне за прибылью окончательно утратил «связь с реальностью».

Американская «вторичка» – ещё более странное место, чем российская. Если у нас могут за десятки миллионов рублей пытаться продавать старые модели ЗИЛ или «Запорожца», то в США за сравнительно адекватные деньги можно купить по-настоящему «люксовый» автомобиль с пробегом всего в 20 000 километров.

Речь идёт об Alfa Romeo Giulia Ti 2019 года выпуска, который на американском онлайн-маркете продают за 31 тысячу долларов. Что интересно, всего на тысячу долларов дороже компания Toyota оценила новую «заряженную» Camry TRD. При этом, в случае с «японцем», речь идёт о стартовой комплектации, тогда как «Альфу» предлагают в исполнении «полный фарш».

Кожаные сиденья и рулевое колесо с подогревом, мультимедийная система с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем, зеркала с функцией автоматического затемнения, вставки по салону из дерева, «умный» климат-контроль, раздельный для передних и задних пассажиров – всё это «богатство» устанавливается на Alfa Romeo Giulia Ti, тогда как «Камрюха» за такие деньги получает куда менее впечатляющее оснащение.

Очевидно, что свои преимущества есть и у Toyota Camry TRD. Из очевидных – 3,5-литровый мотор на 301 «лошадку» и 267 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатая коробка передач. Помимо того, что «Камрюха» мощнее, японский «заряженный» седан легче и просторнее, чем Alfa Romeo Giulia Ti, да и в плане скоростных возможностей «Камрюха» на удивление превосходит своего премиального конкурента.

Называется, дожили до момента, когда есть выбор между новой Toyota Camry TRD и «бэу» Alfa Romeo Giulia Ti – тут уж либо японский бренд не в себе, что продаёт «Камри» по такой цене, либо – «Альфа» дешевеет слишком быстро, теряя по 35% от изначальной стоимости в год.

Алексей Лопатин