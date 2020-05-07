«Крузак» – теперь и для пляжа: Представлен прогулочный багги на базе Toyota Land Cruiser 100

Тюнеры постарались превратить брутальный внедорожник в авто для комфортного отдыха на природе. И у них получилось!

Судя по всему, у механиков оказался ненужным старенький Toyota 100 – никак иначе не объяснить, ради чего было настолько серьёзно менять техническую конструкцию японского внедорожника. Благо, хотя бы раму оставили.

Впрочем, даже жёсткая рама не избежала доработок – автомобильные энтузиасты подошли к делу с чувством, толком и расстановкой, получив на выходе настоящее произведение кастом-искусства.

Для начала, Toyota Land Cruiser 100 лишили крыши над багажным отделением, попросту срезав её болгаркой. Та же участь постигла оставшуюся часть крыши, оставив на месте лишь раму, которую дополнительно усилили металлическими планками и обволокли мягким материалом для комфорта при езде стоя.

А езда стоя на таком багги – самое то, особенно если говорить о поездках по пляжу вдоль моря или океана. Toyota Land Cruiser остался без дверей, но приобрёл новые сиденья, которые обычно устанавливаются как раз на пляжных багги. Прогулочный автомобиль не снискал бы успеха в России, однако европейские песчаные пляжи наверняка покорил бы.

Судя по всему, умельцы вдохновлялись примером УАЗ «Хантер», который частенько лишают крыши, переделывая под автомобиль для экскурсий. «Крузак» – теперь и для пляжа. Кто бы мог о таком подумать, глядя на строгие квадратные черты японской «легенды» Toyota Land Cruiser 100.

Алексей Лопатин