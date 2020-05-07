Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | АвтоМедиа | «Крузак» – теперь и для пляжа: Представлен прогулочный багги на базе Toyota Land Cruiser 100

«Крузак» – теперь и для пляжа: Представлен прогулочный багги на базе Toyota Land Cruiser 100

Чт 7 мая 2020, 06:00:00

Тюнеры постарались превратить брутальный внедорожник в авто для комфортного отдыха на природе. И у них получилось!

Судя по всему, у механиков оказался ненужным старенький Toyota 100 – никак иначе не объяснить, ради чего было настолько серьёзно менять техническую конструкцию японского внедорожника. Благо, хотя бы раму оставили.

Впрочем, даже жёсткая рама не избежала доработок – автомобильные энтузиасты подошли к делу с чувством, толком и расстановкой, получив на выходе настоящее произведение кастом-искусства.

Для начала, Toyota Land Cruiser 100 лишили крыши над багажным отделением, попросту срезав её болгаркой. Та же участь постигла оставшуюся часть крыши, оставив на месте лишь раму, которую дополнительно усилили металлическими планками и обволокли мягким материалом для комфорта при езде стоя.

А езда стоя на таком багги – самое то, особенно если говорить о поездках по пляжу вдоль моря или океана. Toyota Land Cruiser остался без дверей, но приобрёл новые сиденья, которые обычно устанавливаются как раз на пляжных багги. Прогулочный автомобиль не снискал бы успеха в России, однако европейские песчаные пляжи наверняка покорил бы.

Судя по всему, умельцы вдохновлялись примером УАЗ «Хантер», который частенько лишают крыши, переделывая под автомобиль для экскурсий. «Крузак» – теперь и для пляжа. Кто бы мог о таком подумать, глядя на строгие квадратные черты японской «легенды» Toyota Land Cruiser 100.


Алексей Лопатин

Подписаться:

Поделиться:

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости