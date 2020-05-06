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«Настоящий корейский люкс»: Автолюбитель рассказал, почему приобрел KIA Optima

Ср 6 мая 2020, 21:00:00

Корейцы научились многому — даже подержанная «Оптима» покоряет любителей премиума.

Обычно при упоминании понятия «бизнес-класс» большинство автолюбителей сразу представляют себе Toyota Camry или Skoda Superb. Но в действительности, не только немцы и японцы умеют делать качественные премиальные автомобили, но и корейцы тоже преуспели в этом нелегком деле.

С этим абсолютно согласен один из автовладельцев, оставивший свой отзыв о KIA Optima в одном из блогов на портале Drive2.ru. Интересно, что автомобилист приобрел корейский бизнес-седан четвертой генерации, под капотом которого расположился 2,4-литровый мотор, работающий в паре с АКПП.

Автомобилист отметил, что при выборе машины руководствовался внешним обликом — хотелось, чтобы машина выглядела современно, а не отдавала «старьем», как надоевшая Toyota Camry. Но на Skoda Superb у владельца не хватало, поэтому пришлось остановить выбор на «Оптиме».

Кроме того, владельца порадовала динамика и надежность мотора на KIA Optima IV, и быстрое переключение на «автомате», что еще раз говорит о том, что корейские разработчики начали делать машины, которые способны конкурировать с «Камри» или «Супербом». Дорогу «кореец» тоже держит сносно и ловко вписывается в повороты.

Таким образом, автолюбитель остался доволен KIA Optima, и ничуть не жалеет, что не купил Toyota Camry, Skoda Superb или еще подобный вариант. «Настоящий корейский люкс», — отозвался владелец.


Дмитрий Павличко

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