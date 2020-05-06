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Огонь по своим? Выход Toyota Land Cruiser 300 поставит под угрозу серию TLC Prado

Ср 6 мая 2020, 18:00:00

Хочется верить в обратное, однако последние новости из стана японского бренда подтверждают негативные прогнозы.

Судя по всему, японский автогигант сейчас переживает далеко не лучшие времена. 2020 год стал серьёзным испытанием не только для людей по всему миру, но и для популярнейших брендов, которым пришлось пересматривать свои корпоративные планы и делать подвижки уже одобренных или анонсированных ранее мероприятий.

Одним из таких вот «мероприятий» в 2020 году должна была стать премьера Toyota Land Cruiser 300 – возможно, ни один автомобиль из числа существующих моделей за последние 10 лет не ждали так сильно, как этот «Крузак», но это и неудивительно. Значимость текущей модели Toyota LC 200 невозможно переоценить, а новинка могла бы стать «контрольным выстрелом» по всем конкурентам, но увы – уже не судьба.

«Контрольный выстрел» случится, однако это будет огонь по своим. По крайней мере, причин для оптимизма не видно вовсе, ведь на днях стало известно, что мало того, что премьеру Toyota Land Cruiser 300 сдвинули в очередной раз, так ещё и в списке силовых агрегатов для новой генерации популярного внедорожника появится 2,8-литровый мотор 1GD-FTV на 177 лошадиных сил – его, видимо, предложат для базового исполнения «люксового» рамника.

Это уже подразумевает, что под угрозой окажется серия TLC Prado, ведь какой теперь смысл будет в покупке «Прадика», если тот же двигатель будет стоять и на Toyota Land Cruiser 300. Из этого вытекает предположение, что японский автогигант решил отказаться не только от 8-цилиндровых двигателей, но и от целого модельного ряда, который немногим меньше популярен в мире, чем тот же «Крузак».

Что же касается причин переноса премьеры Toyota Land Cruiser 300 с 2020 года на более поздние сроки, то тут всё просто – «верхушка» японского бренда не оценила представленные рендерные снимки экстерьера ожидаемой новинки, потому дизайнеров отправили всё переделывать с нуля. Остаётся надеяться, что эти жертвы себя оправдают.


Алексей Лопатин

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РИА ВладТайм

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