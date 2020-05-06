Сгоняла в ад и вернулась обратно: Что из себя представляет 10-летняя Skoda Octavia A5?

Есть ли жизнь после 220 000 км пробега?

Второе поколение Skoda Octavia A5 дебютировало в марте 2004 года. Обновлённая «Октаха» обзавелась переработанной решёткой радиатора, воздухозаборниками и противотуманками, а также выразительной передней оптикой увеличенного размера, за что получила прозвище «глазастая». Благодаря кузову лифтбек, багажник Octavia А5 считается настоящей гордостью, ведь с объёмом в 560 литров он выступает одним из наиболее вместительных в классе.

Интерес водителей к чешскому автомобилю вполне понятен, да и отыскать на вторичном рынке «живой» экземпляр даже с 10-летней историей эксплуатации не составит труда, другой вопрос – сколько за него попросят. Есть смысл обратить внимание на Skoda Octavia A5 2010 года выпуска с пробегом в 220 000 км, которая выставлена на продажу за 300 000 рублей. Цена кажется весьма заманчивой, однако стоит разобраться, что из себя представляет эта «старушка».

По документам у «A-пятой» числится один владелец, по факту же автомобиль перешёл от отца к сыну. Что примечательно, первый из них спокойно передвигался по дорогам России, а второй ожидал от «Октавии» разгона до «сотни» за 3 секунды при 100-сильном «атмосфернике». На текущий момент эта Octavia A5 нуждается в хорошей «косметике»: бампер в сколах, «рыжики» на колёсных арках, коррозия и вмятина на порогах. Кроме того, владелец уже менял тормоза, аккумулятор, лобовое стекло и левый ШРУС.

Из преимуществ стоит отметить железный кузов, что делает автомобиль более безопасным, светодиодную оптику и фары, которые ни разу не полировали, а также прекрасное звучание динамиков для любителей музыки.

Узнав подробно историю этой «Октавии», кажется, что она сгоняла в ад и вернулась обратно, ведь, невзирая на не самое бережное обращение, автомобиль отлично ведёт себя на дороге. С ценником в 300 000 рублей, эта «Шкода» предлагает самое необходимое: фары горят, руль крутится, мотор работает.

Карина Кордова