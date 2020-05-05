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Toyota как инвестиция в здоровье: Land Cruiser 200 попал в список выгодных покупок весны 2020

Вт 5 мая 2020, 22:26:19

Неужели пандемия коронавируса не навредит дилерским автоцентрам, а скорее наоборот?

Накануне, представители крупнейшего японского бренда Toyota заявили, что замораживают цены на весь май. Безусловно, экономический кризис дал о себе знать, и стоимость некоторых моделей возросла, но именно сейчас и до лета она будет неподвижной.

То есть для автомобилистов Toyota станет как инвестиция в здоровье, безопасность и сохранение денег. Более того, легендарный Land Cruiser 200 попал в список выгодных покупок весны 2020 года.

Стоит отметить, что вместе с Toyota Land Cruiser 200, стоимость которого в новом кузове равна 4?985?000 — 6?258?000 рублей, в список вошли: не менее легендарный чем его «собрат» Toyota RAV4, который можно купить за 1 805 000 — 2?713?000 рублей и седан бизнес-класса Toyota Camry — за 1 654 000 — 2?604?000 рублей.

Причём эксперты уверены, что если следовать указаниям, то покупка машины не покажется столь длительным и тяжёлым процессом. Например, чтобы купить Toyota Land Cruiser 200, нужно зайти на сайт дилера, уточнить наличие нужной комплектации и соответственно самой модели.

Затем необходимо рассчитать стоимость машины в калькуляторе Trade-in, а уже после отправить заявку для получения онлайн одобрения в кредитном калькуляторе. Таким образом создаётся и отправляется заявка, а менеджер по продажам формирует индивидуальное предложение и фиксирует стоимость.

В свою очередь клиент вносит предоплату онлайн, и ждёт личного прибытия своей Toyota.


Мила Любимова

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РИА ВладТайм

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