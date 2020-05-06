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Его нужно вернуть на дороги России! Как Plymouth Fury украл сердца автомобилистов и не отдал обратно

Ср 6 мая 2020, 04:00:00

Самый красивый американский автомобиль, родом из 70-х.

Найти привлекательный автомобиль возможно, но крайне сложно, особенно в 2020 году, когда мир заполонили «ЛАДЫ», похожие одна на другую, или «Рено», страшнее которых ещё предстоит поискать.

Однако недавно в сети показали Plymouth Fury, который беспрекословно нужно вернуть на дороги России, как минимум ради красоты. Позже эксперты рассказали, как топовый седан украл сердца автомобилистов и не отдал обратно.

Всё началось в 1955 году, когда на смену Plymouth Belvedere пришёл Fury. Вот только его дизайн не был примечательным и на новинку не обращали внимание вплоть до рестайлинга 60-х годов. Именно тогда Plymouth Fury стал самым желанным маслокаром в Америке.

Редизайн получил название — фюзеляж лук, поскольку кузов стал более плавным и напоминающим фюзеляж самолёта. Более того, низкая оконная линия, минимализм боковых деталей, а также бампер с хромированной решёткой радиатора стали ещё одним дополнением к идеальному внешнему виду.

В те времена Plymouth Fury не пользовался популярностью, так как сливался с толпой соотечественников. К тому же просадка по качеству дала о себе знать и негативно повиляла на репутацию компании.

Производство чуть было не закрыли, но руководство компании вовремя решило обновить модель 1969 года. Так Plymouth Fury получил новый дизайн и 2-х или 4-дверный hardtop седан, универсал и кабриолет.

Напоследок стоит отметить, что широкая колёсная база и мощный двигатель объёмом от 3,2 литра сделали из Plymouth Fury сильного конкурента. Сегодня в России можно купить данный автомобиль за 2 990 000 рублей и выше.


Мила Любимова

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