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«Пора запомнить! Веста не идеальна!»: 5-летняя эксплуатация LADA Vesta раскрыла автомобилистам все карты

Ср 6 мая 2020, 06:00:00

LADA Vesta — самая конкретная машина России.

Даже если в 2020 году модно идеализировать плоды отечественного автопрома, то эксперты не забыли все те погрешности, которые допускал «АвтоВАЗ».

Недавно они заявили: «Пора запомнить! Веста не идеальна!», а уже после рассказали, как 5-летняя эксплуатация этого компакт-кара раскрыла им все карты. В первую очередь они сообщили, что LADA Vesta для испытаний была куплена в 2015 году и за 4,5 года эксплуатации накатала 90 тысяч километров пробега.

Во-вторых, не все знают, что многие неисправности зависят не только от километража, но и от возраста транспортного средства. Однако эксперты решили начать не с плохого, а наоборот.  По их словам, что ближний, что дальний головной свет оправдывает себя, а вот сами фары — нет. С годами на них остаются царапины и сколы, за счёт чего покрытие тускнеет.

Стоит отметить, что замена одной фары обойдётся в 10 тысяч рублей, что не сильно дорого. Но как для машины за 636 900 — 955?900 рублей не приемлемо. «Жаба давит», — так сказать. Поэтому автомобилисты рекомендуют затягивать фары, пороги, колёсные арки и часть дверей в специальную плёнку, поскольку из-за слабого лакокрасочного покрытия с ними случается такая же беда .

Третьим разочарованием стали «противотуманки», поскольку 35 Ват никак не влияют на ситуацию на дороге в нужный момент.

И последнее, что не понравилось исследователю LADA Vesta, так это обилие хромированных вставок, которые с первого взгляда производят впечатление роскоши, а после портят всю картину из-за непотребного внешнего вида.


Мила Любимова

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РИА ВладТайм

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