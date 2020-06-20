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Эксперт счёл «Панцири» бесполезными в борьбе с турецкими БПЛА

Сегодня, 10:12

Экспортные машины не могут своевременно обнаруживать БПЛА Baykatar TB2, считают в СМИ.

Продолжающийся конфликт в Ливии больно ударил по отечественным оружейникам — одна из сторон потеряла до девяти российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Анализируя потери, эксперт «Звезды» счёл «Панцири» бесполезными в борьбе с турецкими БПЛА.

Экспортная версия ЗРПК, которую поставили в Ливию, имеет рад отличий от машин для нужд ВС РФ. В частности, её отличает упрощённая система управления с оптическим каналом. Это делает машину дешевле, но отсутствие дополнительных средств обнаружения снижает вероятность идентификации цели на средних и больших высотах.

Это делает экспортный «Панцирь» неприспособленным для борьбы с БПЛА вроде Baykatar TB2. Высотный потолок беспилотника превышает 8 километров, а уже с 7 километров он может поражать цели высокоточными боеприпасами. В арсенале БПЛА есть не только бомбы, но и ракеты. Вкупе с автономностью, достигающей 24 часов, это делает его опасным противником для ливийских «Панцирей», которым сложно обнаружить высотные цели.

Кроме того, станция кругового обзора «Панциря» имеет «мёртвые зоны» — так, турецкие БПЛА атаковали ЗРПК находясь непосредственно над ними. Это позволяло прицелиться без риска попасть под ответный огонь.

«Панцирь» для внутреннего рынка оснащён трёхдиапазонной станцией обнаружения целей с фазированной антенной решёткой, и двухдиапазонной радиолокационной станцией. Это позволяет объединять радиолокационные и оптические средства, что значительно расширяет возможности для обнаружения цели. Более того, на основе опыта «Панцирей» в Ливии был создан модернизированный комплекс «Панцирь-СМ» с новыми ракетами, и усовершенствованной электроникой.


Дмитрий Кошевой

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