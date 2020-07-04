В TNI вспомнили о советской разработке гибрида танка и планера

В СССР планировали перебрасывать танки по воздуху сразу на поле боя.

Гибрид танка и планера

Фото: Wikipedia, Журнал популярная механика

Во времена Великой Отечественной советский конструктор Олег Антонов работал над гибридом танка и планера, которые должны были попадать на поле боя с воздуха. В издании TNI решили вспомнить о советский разработке.

В основе изобретения лежал советский танк Т-60 и планер. Особенностью разработки являлось то, что машина максимально быстро может вступить в сражение, приземляясь с неба.

Главным минусом была ослабленная броня, или её практическое отсутствие, а также мелкокалиберное вооружение. Это делалось с целью снизить массу гибрида для легкого пилотирования в воздухе.

Машину планировали оснащать 20-мм (а иногда и 12,7-мм) пулемётом, без тяжёлых орудий. В состав экипажа должны были входить 2 человека. Командир, который являлся и пулемётчиком, а также пилот-водитель.

В конечном итоге была создана одна такая машина, которая совершила единственный испытательный полёт. После этого от идеи отказались из-за слишком большого количества недостатков.

Олег Луганский