Sohu: В США озаботились наличием «ослепляющего» технику оружия в России

От редактора

Sohu: В США озаботились наличием «ослепляющего» технику оружия в России

Система «Филин» дает преимущество российским ВС.

Эксперт назвал защитное вооружение РФ от потенциального удара США в Арктике

Мнение

Эксперт назвал защитное вооружение РФ от потенциального удара США в Арктике

Войска НАТО накаляют обстановку на Северном полюсе.

В TNI вспомнили о советской разработке гибрида танка и планера

Мнение

В TNI вспомнили о советской разработке гибрида танка и планера

В СССР планировали перебрасывать танки по воздуху сразу на поле боя.

Сюжеты:

Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц Гормон стресса может замедлить старение Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию Психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа Основатель Comedy Club признался, что Харламов и Асмус развелись из-за фильма «Текст» Алкоголь в умеренных количества может улучшить память и интеллект пожилых людей Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии Соловьёв открыто предъявил претензии Собчак после интервью с Анной Шафран Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года
Главная страница | Политика | Армия и оружие | В TNI вспомнили о советской разработке гибрида танка и планера

В TNI вспомнили о советской разработке гибрида танка и планера

Сегодня, 11:44

В СССР планировали перебрасывать танки по воздуху сразу на поле боя.

летающий танк
Гибрид танка и планера
Фото: Wikipedia, Журнал популярная механика

Во времена Великой Отечественной советский конструктор Олег Антонов работал над гибридом танка и планера, которые должны были попадать на поле боя с воздуха. В издании TNI решили вспомнить о советский разработке.

В основе изобретения лежал советский танк Т-60 и планер. Особенностью разработки являлось то, что машина максимально быстро может вступить в сражение, приземляясь с неба.

Главным минусом была ослабленная броня, или её практическое отсутствие, а также мелкокалиберное вооружение. Это делалось с целью снизить массу гибрида для легкого пилотирования в воздухе.

Машину планировали оснащать 20-мм (а иногда и 12,7-мм) пулемётом, без тяжёлых орудий. В состав экипажа должны были входить 2 человека. Командир, который являлся и пулемётчиком, а также пилот-водитель.

В конечном итоге была создана одна такая машина, которая совершила единственный испытательный полёт. После этого от идеи отказались из-за слишком большого количества недостатков.


Олег Луганский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Эксперт сравнил габариты «Арматы» с американским «Абрамсом» и «Меркавой»
Эксперт сравнил габариты «Арматы» с американским «Абрамсом» и «Меркавой»

Канадец представил графики сравнения габаритов российского танка с аналогами.

Sohu: Лазер «Пересвета» броню танка не расплавит
Sohu: Лазер «Пересвета» броню танка не расплавит

Китайское издание оценило лидерство России в лазерных технологиях.

Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков
Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков

Отсутствие «детских болезней» вселило уверенность в конструкторов.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости