Польские СМИ восхитились сбивающей спутники ЗРК С-500 «Прометей»

В комментариях к материалу читатели отметили прогресс российских вооружений.

Пусковая установка и высотный обнаружитель из состава комплекса С-500. Фото: militaryarms.ru/ vitalykuzmin.net

Авторы польского издания Interia решили проанализировать возможности нового российского вооружения. Польские СМИ восхитились сбивающем спутники зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) С-500 «Прометей».

Главной особенностью новой системы является возможность «уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе», отмечают авторы издания. Interia приводит слова главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина о том, что С-500 может бороться не только с гиперзвуковыми ракетами, но и со спутниками на околоземной орбите.

Материал издания вызвал активную дискуссию в комментариях. Так, пользователь под ником Realista предположил, что Польша может оказаться под прицелом С-500 из-за приближения США к границам России — к которому призывают, в частности, польские политики. Также читателей волновало превосходство российского ВПК над возможностями польских ВС. «Россияне на 100 лет опережают нас в сфере вооружений», отметил читатель под ником Tan.

Стоит отметить, что обеспокоенность возможностями С-500 не безосновательна. Так, система разработки Концерна ВКО «Алмаз-Антей» считается первым представителем комплексов противокосмической обороны. Это заявление подтверждает радиус действия зенитной ракеты в 600 километров, и способность одновременно поражать до десяти целей с максимальной скоростью до 7 км\с.

Учитывая зависимость современных вооруженных сил от спутниковой связи и навигации, системы подобного рода могут стать одними из важнейших элементов обороны.

Напомним, производство ЗРК С-500 стартовало в прошлом году. По словам представителей «Ростеха», во второй половине 2020 года начнется серийное производство «Прометея», и поставки С-500 в российские ВС.

Дмитрий Кошевой