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Аналитики SIRPI сравнили ядерные силы Китая, России и США

Сегодня, 12:05

Снижение количества боеголовок соседствует с их модернизацией.

Европейские аналитики из Стокгольмского института проблем мира (SIRPI) сравнили ядерные силы Китая, России, и США. Эти страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами — в 2019 году Франция уступила третью позицию.

Россия и США также сократили ядерные арсеналы по условиям договора СНВ-3. Согласно докладу института, российские ВС лишились 125 боеголовок — в стране осталось 6375 ядерных боеприпасов. В США утилизировали 385 боеголовок, что сократило американский арсенал до 5800 ядерных боевых элементов.

На этом фоне китайские возможности, представленные 320 боеголовками, выглядят скромно, но за год в КНР удалось ввести в строй 30 новых боеголовок, что свидетельствует о высоких темпах производства. К примеру, Великобритания смогла добавить лишь 15 боеголовок к своим ядерным силам, а Северная Корея — всего 10.

Всего к началу 2020 года в мире известно о 13400 ядерных зарядах, что на 500 единиц меньше прошлогодних показателей. Авторы доклада подчёркивают, что сокращение арсеналов обусловлено масштабными программами утилизации арсеналов Холодной войны.

Несмотря на обнадёживающие данные, некоторые аналитики считают неточными данные SIRPI. Российский эксперт Константин Сивков отмечает, что в 2015 году потенциал ядерных сил КНР оценивался в 400-500 боеголовок. Не исключено, что к 2020 году этот показатель только вырос, подчёркивает коллега Сивкова Владимир Евсеев — ряд экспертов оценивают китайские арсеналы в 1-1,5 тысячи боеголовок.


Дмитрий Кошевой

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