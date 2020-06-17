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В Эстонии разместят ударные БПЛА США

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В Эстонии разместят ударные БПЛА США

Их задействуют в разведывательных миссиях в Прибалтике.

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В Эстонии разместят ударные БПЛА США

Сегодня, 08:49

Их задействуют в разведывательных миссиях в Прибалтике.

В ближайшее время в Эстонии на авиабазу Эмари прибудут ударные БПЛА MQ-9 Reaper производства США. В заявление со ссылкой на американский источник указывается, что такое решение приняли в связи с ремонтными работами на авиабазе в польском Мирославеце.

Отмечается, что также действие приняты для укрепления сил США и влиянии НАТО в Европе. Эстония впервые разместит на своей территории американские БПЛА.

В свою очередь Россия постоянно заявляет, что не намерена ни на кого нападать. В последнее время Европа и США активизировались в Прибалтике, а также близ Крыма. Такие действия вынуждают Москву принимать соответствующие меры. В частности - укреплять свою оборону в приграничных зонах.

MQ-9 Reaper - американский ударный БПЛА, который успешно проявил себя в ликвидировании террористов. Начиная с 2010 года, он зарекомендовал себя в Афганистане, Йемене, Иране.


Олег Луганский

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