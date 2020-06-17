В Эстонии разместят ударные БПЛА США

Их задействуют в разведывательных миссиях в Прибалтике.
Отмечается, что также действие приняты для укрепления сил США и влиянии НАТО в Европе. Эстония впервые разместит на своей территории американские БПЛА.
В свою очередь Россия постоянно заявляет, что не намерена ни на кого нападать. В последнее время Европа и США активизировались в Прибалтике, а также близ Крыма. Такие действия вынуждают Москву принимать соответствующие меры. В частности - укреплять свою оборону в приграничных зонах.
MQ-9 Reaper - американский ударный БПЛА, который успешно проявил себя в ликвидировании террористов. Начиная с 2010 года, он зарекомендовал себя в Афганистане, Йемене, Иране.