Генерал армии США назвал ВКС России причастными к пополнению сил ЛНА

Командир сил США в Африке заявляет, что на прибывших в Ливию самолётах различима символика Военно-космических сил РФ.

Генерал Стивен Дж. Таунсенд, командующий армией США в Африке с 2019 года, назвал Военно-космические силы России причастными к недавнему пополнению воздушных сил Ливийской национальной армии (ЛНА).

Спутник действительно заснял несколько истребителей Миг-29 на аэродроме Эль-Джуфру. По словам Таунсенда, на истребителях присутствуют закрашенные опознавательные знаки, но на одном из снимков с воздуха якобы можно различить фразу «ВКС России».

На это незамедлительно ответил генерал-майор ЛНА Ахмед аль-Мисмари. По его словами, США просто пугают мир фотографиями российских МиГов в Ливии, а достоверность информации генерала Таунсенда является сомнительной.

Российские эксперты также ставят под сомнение заявление американского генерала. С их слов, идентификация даты получения самолётов по снимка невозможна, равно как и их место дислокации.

Эксперты считают, что это на фото могут быть запечатлены истребители Миг-29, которые ранее прибыли из Сирии.

Милорад Васич