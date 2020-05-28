Генерал армии США назвал ВКС России причастными к пополнению сил ЛНА

Командир сил США в Африке заявляет, что на прибывших в Ливию самолётах различима символика Военно-космических сил РФ.
Спутник действительно заснял несколько истребителей Миг-29 на аэродроме Эль-Джуфру. По словам Таунсенда, на истребителях присутствуют закрашенные опознавательные знаки, но на одном из снимков с воздуха якобы можно различить фразу «ВКС России».
На это незамедлительно ответил генерал-майор ЛНА Ахмед аль-Мисмари. По его словами, США просто пугают мир фотографиями российских МиГов в Ливии, а достоверность информации генерала Таунсенда является сомнительной.
Российские эксперты также ставят под сомнение заявление американского генерала. С их слов, идентификация даты получения самолётов по снимка невозможна, равно как и их место дислокации.
Эксперты считают, что это на фото могут быть запечатлены истребители Миг-29, которые ранее прибыли из Сирии.