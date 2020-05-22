Российские истребители замечены в Ливии

По словам министра внутренних дел ПНС, 8 истребителей прибыли из российской базы в Сирии.
Как известно, 21 мая ЛНА сообщила о подготовке к проведению крупной воздушной операции, куда могут привлечь российские самолёты. Башаг полагает, речь может идти о замеченных над Ливией восьми российских истребителях. По словам Башага, 18 мая силам ПНС совместно с турецкими силовиками удалось выбить ЛНА с авиабазы у Триполи, столицы Ливии. Это была важная стратегическая точка для ЛНА во время операции по взятию Триполи.
Согласно турецкому изданию Anadolu, прибывшие российские истребители будут задействованы в операции ЛНА и России, целью которой станут турецкие военные. На это в ЛНА в ответ заявляют, что прибывшие истребители никогда не состояли и не состоят в Военно-воздушных силах РФ,