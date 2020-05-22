Российские истребители замечены в Ливии

По словам министра внутренних дел ПНС, 8 истребителей прибыли из российской базы в Сирии.

Согласно арабскому изданию Al-Masdar News, 6 истребителей Миг-29 и 2 истребителя Су-24 замечены в воздухе над Ливией. В издании подмечают, что прибыли они с целью пополнить ряды Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Министром внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагом подмечено, что истребители прилетели с российской базы Хмеймим, что в Сирии. Но также министр не утверждает стопроцентно, что они прибыли с целью пополнить ряды ЛНА.

Как известно, 21 мая ЛНА сообщила о подготовке к проведению крупной воздушной операции, куда могут привлечь российские самолёты. Башаг полагает, речь может идти о замеченных над Ливией восьми российских истребителях. По словам Башага, 18 мая силам ПНС совместно с турецкими силовиками удалось выбить ЛНА с авиабазы у Триполи, столицы Ливии. Это была важная стратегическая точка для ЛНА во время операции по взятию Триполи.

Согласно турецкому изданию Anadolu, прибывшие российские истребители будут задействованы в операции ЛНА и России, целью которой станут турецкие военные. На это в ЛНА в ответ заявляют, что прибывшие истребители никогда не состояли и не состоят в Военно-воздушных силах РФ,

Милорад Васич