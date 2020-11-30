Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

От редактора

Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

 Энтони Фаучи, главный инфекционист Соединенных Штатов, предлагает ввести новые меры по борьбе с…

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Главный инфекционист США призвал закрывать не школы, а бары

Пн 30 ноября 2020, 13:24:36

Энтони Фаучи, главный инфекционист Соединенных Штатов, предлагает ввести новые меры по борьбе с коронавирусом, а именно, закрыть все бары и рестораны страны и дать возможность школам работать в обычном режиме.

 

Уровень заболеваемости школьников, по его мнению, напрямую связан с общей картиной заболеваемости в США. Как утверждает Фуачи, именно бары и рестораны являются главными очагами распространения вируса. Закрыв предприятия общественного питания можно будет значительно снизить показатели прироста новых инфицированных. При этом школам и учебным заведениям не придется снова переходить на обучение в дистанционном режиме.

Энтони Фаучи заявил: «Не имеет значения кто вы и где находитесь, — инфекция распространяется тогда, когда её не воспринимают всерьез. Места скопления людей, особенно в помещениях, где люди не носят масок, приводит к распространению заболевания и увеличивает риск заражения коронавирусом». Учёный-медик призывает всех своих сограждан к соблюдению масочного режима. Он просит не забывать о правилах личной гигиены и о социальной дистанции.

К сожалению, Соединенные Штаты Америки продолжают лидировать в антирейтингах по количеству новых инфицированных за день. По данным Федерального агентства новостей, рекордное количество случаев COVID-19 было зафиксировано 28 ноября этого года.


Наталья Сергеенко

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