В стране реализуется третий этап по выходу из карантинного режима.

Согласно плану по снятию ограничений карантина из-за Соvid-19 жители Польши уже с 30 мая смогут обходиться без средства защиты, но при условии соблюдения двухметровой дистанции на улице и в общественных местах.

Правительство Польши приступило к очередному этапу по выходу из карантина, так как ситуация в стране с количеством заражённых коронавирусом пошла на спад. Поэтому на улице и даже в общественных местах ношение медицинских масок, респираторов или платков уже будет не обязательным действием.

«Маски обычно рекомендуются в большинстве стран. Но там, где интенсивность распространения эпидемии уменьшается, где она контролируется, возможны различные варианты послабления этих ограничений», — пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Помимо того, что Польша с 30 мая отменила обязательное ношение масок на улице, в общественных местах также снимается ограничения по количеству посетителей. Однако в обоих случаях есть главное условие — соблюдение дистанции между людьми. В противно случае снова введут масочный режим.

Также с 6 июня в Польше планируют открыть торговые центры, спортивные клубы, бассейны, филармонии и кинотеатры. Однако при этом заведения должны строго соблюдать ограничения — 50% заполняемости залов посетителями, дистанция между группами люде не менее 2 метров и на площадках на открытом воздухе не должно собираться более 150 челочек.

Ирен Громова