Уровень готовности некоторых подразделений повышен.

Продолжающиеся беспорядки в США пока купируют силами правоохранительных органов, но теперь к ним могут присоединиться военные. Пентагон объявил о готовности отправлять в Миннесоту войска.

Представитель оборонного ведомства США Джонатан Хоффман в заявлении сообщил, что Северное командование ВС США повысит уровень боеготовности некоторых подразделений по приказу Министерства обороны. Эти части будут зарезервированы на случай обострения беспорядков. Основанием для выдвижения войск может стать просьба губернатора. Хоффман отметил, что войска смогут добраться до Миннесоты за несколько часов.

Стоит отметить, что это не первая инициатива военных с начала протестов. Так, губернатору Миннесоты уже поступали предложения о помощи от главы Пентагона, и председателя Комитета начальников штабов ВС США.

Напомним, беспорядки в Миннесоте стали ответом на размещение видеозаписи задержания Джорджа Флойда. Мужчину подозревали в использовании фальшивых купюр в магазине. Флойда в наручниках уложили на землю, а один из полицейских надавил ему коленом на шею. Это повлекло последующую смерть Флойда в больнице.

Полицейские, принимавшие участие в задержании Флойда были уволены, а Дерек Шовин, стоявший коленом на шее, обвиняется в непредумышленном убийстве. Тем не менее, официальная реакция не повлияла на возмущение граждан — в Миннесоте продолжаются беспорядки, а для противодействия протестующим привлекли силы Национальной гвардии США.

Дмитрий Кошевой