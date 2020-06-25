Сюжеты:

Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека
Главная страница | В Мире | Глава отделения Black Lives Matter пригрозил «сжечь систему» в США

Глава отделения Black Lives Matter пригрозил «сжечь систему» в США

Сегодня, 14:57

Хоук Ньюсом объяснил это насилием, на котором основана американская политика.

Фото: Reuters\ wahingtonpost.com

Несмотря на снизившийся уровень беспорядков, в Соединённых Штатах продолжается дискуссия на тему расовой справедливости. Так, чернокожего активиста Хоука Ньюсома попросили прокомментировать его заявления о насильственной борьбе — глава отделения Black Lives Matter пригрозил «сжечь систему» в США.

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter ранее положительно высказывался о насилии, которое используют протестующие. По его мнению, это оправданно в США, где система построена на насилии. Критику со стороны жителей США — страны, которая «вмешивается и подрывает режимы» — активист назвал лицемерной.

Обосновав свою позицию в эфире Fox News, Ньюсом в ультимативной форме заявил о возможности «сжечь систему», добавив, что его слова можно воспринимать «как образно, так и буквально». Активист убеждён, что только активные выступления способны привести к решению назревших проблем.

Также в интервью Fox News Ньюсом назвал Иисуса Христа наиболее известным «чёрным революционером», который был убит за свои убеждения. Этим активист ответил на вопрос ведущего о позиции Мартина Лютера Кинга-младшего, который принял нейтралитет относительно позиции Black Liver Matter. По мнению сына известного активиста, всем людям следует объединиться на основе любви к богу — вне зависимости от расовой принадлежности.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Каламбур Трампа насчёт Covid-19 оскорбил Китай
Каламбур Трампа насчёт Covid-19 оскорбил Китай

Американский президент смог приплести к коронавирусу кунг-фу.

Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas
Little Big пользователи обвинили в плагиате The Black Eyed Peas

Сразу 3 хита коллектива сравнивают с треками американской группы.

Памфилова заявила, что принуждавшими к голосованию работодателями займутся силовики
Памфилова заявила, что принуждавшими к голосованию работодателями займутся силовики

Кажется, агитация проходит слишком рьяно даже по мнению ЦИК.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости