Хоук Ньюсом объяснил это насилием, на котором основана американская политика.

Фото: Reuters\ wahingtonpost.com

Несмотря на снизившийся уровень беспорядков, в Соединённых Штатах продолжается дискуссия на тему расовой справедливости. Так, чернокожего активиста Хоука Ньюсома попросили прокомментировать его заявления о насильственной борьбе — глава отделения Black Lives Matter пригрозил «сжечь систему» в США.

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter ранее положительно высказывался о насилии, которое используют протестующие. По его мнению, это оправданно в США, где система построена на насилии. Критику со стороны жителей США — страны, которая «вмешивается и подрывает режимы» — активист назвал лицемерной.

Обосновав свою позицию в эфире Fox News, Ньюсом в ультимативной форме заявил о возможности «сжечь систему», добавив, что его слова можно воспринимать «как образно, так и буквально». Активист убеждён, что только активные выступления способны привести к решению назревших проблем.

Также в интервью Fox News Ньюсом назвал Иисуса Христа наиболее известным «чёрным революционером», который был убит за свои убеждения. Этим активист ответил на вопрос ведущего о позиции Мартина Лютера Кинга-младшего, который принял нейтралитет относительно позиции Black Liver Matter. По мнению сына известного активиста, всем людям следует объединиться на основе любви к богу — вне зависимости от расовой принадлежности.

Дмитрий Кошевой