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Украинский депутат высказалась о «низком качестве» детей безработных

Сегодня, 14:09

Депутат от фракции «Слуга народа» Зеленского привела в пример радикальные меры правительства Маргарет Тетчер.

Фото: facebook.com\ facebook.com

Представители Федерации профсоюзов Украины потребовали отстранения председателя комитета Верховной рады, занимающегося защитой прав ветеранов, Галины Третьяковой. Ранее депутат высказалась о «низком качестве» детей безработных, что вызвало возмущение.

Депутат от президентской фракции «Слуга Народа» высказала крамольную мысль во время вебинара в Zoom, организованного Киевской школой экономики в прошлом месяце. «Мы получаем, скажу жёстко, детей очень низкого качества» — высказалась Третьякова относительно вклада безработных в строительство общества.

По мнению женщины, малообеспеченные люди могут рожать детей не для их развития и воспитания, а в качестве обоснования для получения пособий. В защиту своей позиции она привела пример сингапурского правительства под началом Ли Куан Ю, который «стерилизовал женщин» без высшего образования, отметила Третьякова.

Представители профсоюзов назвали подобные высказывания «антигуманными», противоречащими конституции страны, и нарушающими гражданские права. Руководство ФПУ призвало применить санкции к Галине Третьяковой.

Позже за коллегу принесла извинения Елена Мошенец из «Слуги народа». По её словам, Третьякова имела в виду «детей с низким уровнем образования». На ближайшем заседании депутатской фракции будет рассмотрен вопрос отстранения Третьяковой, отметила Елена Мошенец. Что примечательно, сама Галина Третьякова пока не объяснила суть своих высказываний.


Дмитрий Кошевой

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