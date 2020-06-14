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В Британии задумались об усилении наказания за осквернение памятников

Сегодня, 17:20

Нарушителей может ждать до 10-и лет тюремного заключения.

Проект появился еще в 2009 году в нем говорилось об ужесточении наказания за осквернение памятников, однако так и не был одобрен. Сейчас же в Британии вновь задумались об усилении наказания. 125 депутатов готовы подписать закон об осквернении военных памятников. В данный момент идет обсуждение поправок к закону. 23 июня документ преподнесут палате общин британского парламента.

Стоит отметить, что наказание будет полагаться за причинения вреда не только военным мемориалам, но и другим памятникам. В данный момент нарушитель может обойтись штрафом или сроком до 6-и месяцев. Такую расплату вандал может получить, если нанес вред на сумму около 440 тысяч рублей. Если же речь идет о более крупном повреждении, то предусматриваются тюремные сроки до 10 лет.

По новому законопроекту будут отсутствовать материальные ущербы, так как любой вред, нанесенный мемориалу, будет считаться вандализмом.


Кристина Матвеева

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