В Британии задумались об усилении наказания за осквернение памятников

Нарушителей может ждать до 10-и лет тюремного заключения.
Стоит отметить, что наказание будет полагаться за причинения вреда не только военным мемориалам, но и другим памятникам. В данный момент нарушитель может обойтись штрафом или сроком до 6-и месяцев. Такую расплату вандал может получить, если нанес вред на сумму около 440 тысяч рублей. Если же речь идет о более крупном повреждении, то предусматриваются тюремные сроки до 10 лет.
По новому законопроекту будут отсутствовать материальные ущербы, так как любой вред, нанесенный мемориалу, будет считаться вандализмом.