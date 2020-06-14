В Японии запуск частной ракеты Interstellar Technologies закончился неудачей

Это был уже пятый раз, когда японцы попытались запустить «МОМО».

В 2017 и 2018 годах запуски лёгкой ракеты выдались неудачными. Однако в 2019 году всё прошло удачно ракета вышла в космическое пространство. В этом же году был четвертый запуск, но, увы, снова неудачный.

Японцы не отчаялись и запланировали пятый. Несмотря на их настрой, в Японии запуск частной ракеты вновь закончился неудачей. Пуск «МОМО-5» производился с площадки Interstellar Technologies недалеко от города Тайко, на острове Хоккайдо. Запуск был запланирован на 5:15, однако практически сразу после старта двигатель неожиданно перестал работать. Ракета поднялась примерно на 11 метров, но чуть позже рухнула в море.

«МОМО» имеет компактные габариты. Диаметр ракеты 0,5 м, длина 10 м. Ракета таких размеров может доставлять в космос наноспутики и другие грузы. Благодаря этой разработке может снизиться запуск легких спутников.

Кристина Матвеева