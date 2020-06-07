Меган Маркл злится на принца Гарри, что он стал похож на «бродягу»

«Коронованый» муж не оправдывает надежд амбициозной актрисы, сообщает инсайдер.

В семье принца Гарри и Меган Маркл накалённая обстановка, об этом рассказал изданию New Idea анонимный источник. Он признался, что актриса злится на принца, потому что он стал похож на бродягу.

«Она обвиняет Гарри в том, что он стал домоседом, который целый день играет с Арчи и собаками. А мог бы заводить полезные знакомства и налаживать деловые связи в Сети, как это делает она», — сообщает друг семьи, пожелавший остаться анонимом.

Меган Маркл по-другому видела своё возвращение на родину, возлагала большие надежды на новый статус и видела много перспектив в их новой жизни. Однако коронавирус усложнил планы, а подпортил картину и оседлый образ жизни её «принца». Изоляция заставила супругов приспосабливаться к непривычному режиму. Если Марклдвидела себя в мыслях и планах на светских раутах и красных дорожках, то это осталось в виде фантазий. Однако актриса продолжает онлайн налаживать связи, вести активную социальную жизнь, принимать участие в благотворительных мероприятиях, того и жала от супруга. Однако Гарри погрузился в семью и домашний быт. Всё своё время он уделяет подрастающему сыну, домашним питомцам и отдыхает, забыв о внешнем виде и манерам. Принц превратился в заядлого неухоженного домоседа, что и терзает Меган Маркл. На это почве у пары возникают ссоры, делится новостями о жизни королевской четы инсайдер.

Ирен Громова