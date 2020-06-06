Власти Китая советуют согражданам воздержаться от поездок в Австралию

Острая реакция верхушки КНР вызвана политическими разногласиями на фоне роста расовой дискриминации со стороны австралийского населения.

Министерство культуры и туризма КНР 5 июня обнародовало обращение к китайскому народу, в котором призывает сограждан воздержаться от поездок в Австралию.

«В последнее время наблюдается тревожный рост актов расовой дискриминации и насилия в отношении китайцев и азиатов в Австралии на фоне пандемии COVID-19», — объясняется в обращении.

Власти Китая советуют не посещать материк, так как к китайцам там якобы ощущается неоднозначное отношение. Дело в том, что правительство Австралии в апреле инициировало провести расследование о первоисточнике заражения коронавирусом, считая, что Китай виновен в распространении вируса. На основании этого у австралийских жителей якобы сложилось мнение, что китайцы несут угрозу их жизням. На этой почве наблюдается рост расовой дискриминации с радикальными мерами, поэтому посещать Австралию власти Китая своим гражданам не советуют.

Стоит отметить, что после призыва Австралии начать международное расследование с оговоркой, что Китай стал «местом возникновения вируса», прослеживается обострение политических и экономических разногласия между странами. В ответ на австралийскую инициативу, Пекин предупреждал о возможном бойкоте Китаем австралийской продукции и отказе китайских туристов и студентов посещать страну. В связи с якобы изменением ситуации в отношении китайского народа, власти Китая уже ввели пошлины на импорт ячменя из Австралии, ссылаясь на нарушения со стороны Канберру правил Всемирной торговой организации. Ранее КНР прекратил покупать говядину у четырёх австралийских мясокомбинатов. Теперь пришла очередь вопроса о туризме, так как Китай переживает за своих сограждан.

Ирен Громова