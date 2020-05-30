Польша с 30 мая отменила обязательное ношение масок

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Штаб-квартира телеканала CNN в Атланте подверглась нападению протестующих

Сегодня, 14:04

Активисты разбили окна и обрисовали стены нецензурными фразами.

Волнение среди населения начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Из-за акций протеста на улицах Атланты пострадало и здание с офисом телеканала СNN.

Протестующих поразило поведение полицейских после обнародования видео задержания Флойда, который в итоге скончался в реанимации из-за травм шеи. Происшествие вынудило выйти на протест неравнодушных американцев, которые устроили погром на улицах города, как демонстрацию отношения к действиям уполномоченными согражданами.

В ходе акции агрессивно настроенные активисты громили и поджигали полицейские автомобили. Штаб-квартира телеканала CNN в Атланте также подверглась нападению протестующих. Были выбиты окна и стеклянные перегородки в офисе, стены здания разрисовали. Под руку вандалам попал и логотип телеканала CNN, а у входа написали нецензурные и оскорбительные фразы. На первом этаже корпуса СNN был ограблен ресторан во время протеста.

Причиной агрессивной реакции на действия полиции стали события 25 мая. При задержании Джорджа Флойда полицейский повалил его на землю и зажал шею коленом, когда надевал наручники. На видео, которое стало доступно широкой аудитории, было видно, что задержанный теряет сознание и жалуется на невозможность дышать. Затем его доставили в больницу, где он и скончался. По данному нарушение возбуждено уголовное дело, а полицейскому предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности.


Ирен Громова

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