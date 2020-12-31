Йога - лекарство от мирских проблем

Йога прочно вошла в повседневную жизнь многих людей. Если изначально она предполагала духовное учение и строгий путь аскета, то сейчас все больше становится практикой, позволяющей сохранить здоровье, очистить разум, убрать тревожность и избавиться от стресса.

Понятие «йога» означает гармонию, соединение. Кто-то делает акцент на медитации, достижении гармонии, кто-то – на питании, кто-то стремится удалиться от мирских благ и посвятить себя духовным практикам.

Йога – это глубокое понятие, которое скрывает в себе разные интересные смыслы. Любителей объединяет лишь стремление к достижению контроля над своим телом и разумом. Для кого-то йога ассоциируется со здоровьем и долголетием, а кому-то помогает достигнуть просветления. Она является лекарством от стресса, страхов и тревог.

Как узнать о наличии тревожного расстройства

Давайте поговорим о том, как распознать наличие тревожных состояний, стресса. Симптомы:

Панические атаки и постоянное чувство страха.

Частые ночные кошмары.

Бессонница.

Учащенное сердцебиение.

Тремор конечностей.

Появление навязчивых мыслей о прошлом травматическом опыте.

Как йога поможет справиться с тревогой

Регулярные практики помогут оставаться в спокойном и расслабленном состоянии. Лучше всего делать полный комплекс асан вместе с медитациями и дыхательными техниками. Отличного эффекта можно достигнуть, если выполнять практики в совокупности. Люди, находящиеся в тревожных состояниях, быстро восстанавливаются и готовы с новыми силами встречать возможности жизни.

Методики расслабления и глубокой медитации научат контролировать эмоции, а также очищать сознание от негатива. Когда успокоительные препараты не дают ожидаемого эффекта, спасает йога. Асаны помогают снять синдром хронической усталости, а также блокируют тревогу и негатив и восстанавливают здоровый крепкий сон.

Важно помнить, что йога – это не комплекс физических упражнений, а образ жизни, который помогает достигнуть баланса и гармонии. Она помогает достигнуть гибкости ума и тела. Йога наполнит энергией для новых идей и придаст силы двигаться дальше.

Наталья Сергеенко