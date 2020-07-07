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В Аргентине найдены останки 6-метровой хищной рыбы возрастом 70 млн лет

Вчера, 21:19

Доисторическое плотоядное животное жило во время динозавров в аргентинской Патагонии.

Окаменелости огромной рыбы Xiphactinus впервые нашли в южной части Южной Америки; Фото: Pixabay

Окаменелости огромной рыбы Xiphactinus впервые нашли в южной части Южной Америки; Фото: Pixabay

 Приблизительно в 1 400 км к югу т Буэнос-Айреса в Аргентине палеонтологами были найдены останки 6-метровой хищной рыбы возрастом 70 млн лет. Плотоядное животное жило на территории аргентинской Патагонии, а идентифицировать ее удалось благодаря хорошо сохранившей верхней челюсти и позвонкам. Ископаемое относится к роду Xiphactinus, представителей рыб которого считают одними из наибольших в истории. Вид у хищной рыбы был устрашающий: узкое тело сочеталось с огромной головой с рядами больших и острых как иглы зубов.

Xiphactinus проживали во время мелового периода еще во времена динозавров, когда температура аргентинских вод была более умеренной, чем в наши дни. Палеонтологи считают Патагонию своеобразным «кладбищем» самых разных видов динозавров, проживавших как на суще, так и в воде. Однако Xiphactinus жила не только возле Аргентины, останки представителей этого вида также находили в Венесуэле.


Карташов Тимур

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