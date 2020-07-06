Немецкие учёные создали из листьев магнолии прозрачный электролит

Растительные структуры работают эффективнее солнечных батарей, ведь функционируют даже при частичном повреждении.

Прожилки магнолий стали идеальными транспортными путями для электрического тока; Фото: Pixabay

Группа исследователей из Института фотонных технологий имени Лейбница использовала лилиецветные магнолии как проводники электрического тока. В частности, немецкие учёные создали из листьев растения прозрачный электролит высокой производительности, предварительно металлизировав прожилки цветка. Полученные электролиты оказались даже лучше, чем аналоги из солнечных батарей, ведь те перестают функционировать при поломке, а в то время листья продолжают выполнять поставленную задачу.

Учёные смогли осуществить задуманное благодаря наблюдению за магнолиями и изучением их физических свойств. Так, через прожилки растение транспортирует питательные вещества, клетки с водой, а также возникающие в результате процесса фотосинтеза углеводы. Система прожилок очень похожа на аналогичную у солнечных батарей и светодиодов, что и дало специалистом идею о превращении лепестков в электроды.

Полученные прозрачные электроды можно использовать для создания аккумуляторов, светодиодов, суперконденсаторов и дисплеев. Разработчики уверены, что своё место устройства на основе таких электродов могут найти в организации дорожного движения, создании электросетей и передаче данных.

Карташов Тимур