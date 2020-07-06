Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка

От редактора

Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка

 Выделяющиеся при пробежке глюкокортикоидные гормоны восстанавливали поврежденные стенки желудка,…

Собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%

Мнение

Собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%

Наличие у ребёнка дошкольного возраста питомца на 40% снизило риск появления у малыша проблем в…

Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость

Мнение

Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость

 После активации в мозгу грызунов программы заботы о потомстве, часть животных отказывалась от…

Сюжеты:

Инстинкт материнства помог 40% крыс победить кокаиновую зависимость Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович Гигантские скорпионы жили на территории Австралии во время палеозоя Елену Малышеву «засекли» на самолёте в Нью-Йорк Стресс из-за бега способствует лечению язвы желудка «Омолодившаяся» Алла Пугачёва восхитила поклонников Учёные ответили, почему люди боятся щекотки и не могут щекотать себя Ефремова обвинили в избиении и спаивании жен и любовниц Гормон стресса может замедлить старение Ольга Бузова полгода ходила без одного зуба, но решилась на операцию Психологические проблемы подростков – последствие расстройства сна в младенчестве Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
Главная страница | Наука | Немецкие учёные создали из листьев магнолии прозрачный электролит

Немецкие учёные создали из листьев магнолии прозрачный электролит

Вчера, 22:01

Растительные структуры работают эффективнее солнечных батарей, ведь функционируют даже при частичном повреждении.

Прожилки магнолий стали идеальными транспортными путями для электрического тока; Фото: Pixabay
Прожилки магнолий стали идеальными транспортными путями для электрического тока; Фото: Pixabay

 Группа исследователей из Института фотонных технологий имени Лейбница использовала лилиецветные магнолии как проводники электрического тока. В частности, немецкие учёные создали из листьев растения прозрачный электролит высокой производительности, предварительно металлизировав прожилки цветка. Полученные электролиты оказались даже лучше, чем аналоги из солнечных батарей, ведь те перестают функционировать при поломке, а в то время листья продолжают выполнять поставленную задачу.

Учёные смогли осуществить задуманное благодаря наблюдению за магнолиями и изучением их физических свойств. Так, через прожилки растение транспортирует питательные вещества, клетки с водой, а также возникающие в результате процесса фотосинтеза углеводы. Система прожилок очень похожа на аналогичную у солнечных батарей и светодиодов, что и дало специалистом идею о превращении лепестков в электроды.

Полученные прозрачные электроды можно использовать для создания аккумуляторов, светодиодов, суперконденсаторов и дисплеев. Разработчики уверены, что своё место устройства на основе таких электродов могут найти в организации дорожного движения, создании электросетей и передаче данных.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Агроном Тихонова рассказала о пользе борщевика
Агроном Тихонова рассказала о пользе борщевика

Сорняк используют при поливе для быстрого роста растений.

Человеческому мозгу достаточно четверти кислорода извне для нормальной работы
Человеческому мозгу достаточно четверти кислорода извне для нормальной работы

 Немецкие учёные уверены, что данного количества кислорода достаточно для функционирования мозга в спокойном состоянии.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости