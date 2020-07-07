Во время битвы при Акциуме мощный флот правительницы Египта не справился со слабым противником из-за удивительного морского феномена.

Величина и вес больших кораблей Клеопатры и стал причиной их гибели в «мёртвых водах»; Фото: Pixabay

Команда учёных из Института естественных наук CNRS и Лаборатории математики и прикладных наук Университета Пуатье экспериментальным путем выяснила, как именно «мёртвые воды» » погубили корабли Клеопатры в 31 году до нашей эры. Тогда во время битвы при Акциуме мощный флот правительницы Египта не справился с куда более слабым флотом Октавиана из-за удивительного морского феномена в бухте Актия, наполненной «мёртвыми водами». Специалисты с помощью математической модели воссоздали механизм захвата кораблей в плен «стоячей» воды, почти полностью блокирующей их движение.

Моделирование наглядно показало, что феномен возникает при различной плотности волн. Они, набегая друг на друга, образуют подобие конвейера, замедляя движение кораблей. В такой ситуации сопротивление крупного судна бесполезно, ведь трение обратно пропорционально скорости движения. Причём чем больше корабль, тем более неподвижным он становится в «мёртвых водах», что и погубило флот Клеопатры. Лёгкие и маневренные корабли Октавиана оказались намного эффективнее в схватке.

Карташов Тимур