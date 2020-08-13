Между кусочком черного шоколада и здоровьем мозга существует прямая связь

Есть 6 причин постоянно баловать себя порцией сладкого лакомства.

Шоколад поддерживает здоровье мозга. Фон для коллажа - фото с pixabay.com

Ранее шоколад рассматривался только как высококалорийный продукт, опасный для фигуры. Это так, если есть его много. Но небольшой кусочек качественного натурального шоколада весом 50-70 гр ежедневно способен принести здоровью только пользу. Если, конечно, у вас нет на него аллергии. Очень полезен черный шоколад для здоровья мозга. Это подтверждено исследованиями итальянских ученых из университета Л’Акуила.

Есть прямая связь между натуральным черным шоколадом и когнитивными способностями мозга. При его употреблении увеличивается скорость мыслительных реакций, внимательность, речевая функция. Это заметно во всяком возрасте, но особенно полезен шоколад для здоровья мозга пожилых людей.

Черный шоколад замедляет старение клеток головного мозга. Это напрямую связано с риском развития Альцгеймера и других старческих патологий.

Натуральный шоколад улучшает мозговое кровообращение и снижает уровень холестерина в крови. Поэтому является хорошим профилактическим средством против инсультов и инфарктов.

При регулярном употреблении черного шоколада снижается риск тромбообразования и нормализуется кровяное давление в мозгу.

Какао-бобы — природное средство борьбы с мутациями клеток и могут помочь в профилактике онкозаболеваний.

Горький шоколад стимулирует выработку эндорфинов, снижая уровень стресса и повышая показатели удовлетворенности и спокойствия. Этот природный антидепрессант сохраняет не только физическое, но и психическое здоровье мозга.

Натуральный шоколад входит в рацион космонавтов, солдат и путешественников.

Горьким считается шоколад при содержании не менее 55% какао. Фото cas.sk

Его рекомендуют студентам в периоды сессий и всем остальным при повышенной умственной и физической нагрузке. Главное условие — содержание какао в продукте не менее 55% и отсутствие добавок. Ну и не превышение разумной суточной дозы, конечно.

Каролина Высоцкая