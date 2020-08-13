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Между кусочком черного шоколада и здоровьем мозга существует прямая связь

Сегодня, 10:24

Есть 6 причин постоянно баловать себя порцией сладкого лакомства.

Шоколад поддерживает здоровье мозга. Фон для коллажа - фото с pixabay.com

Ранее шоколад рассматривался только как высококалорийный продукт, опасный для фигуры. Это так, если есть его много. Но небольшой кусочек качественного натурального шоколада весом 50-70 гр ежедневно способен принести здоровью только пользу. Если, конечно, у вас нет на него аллергии. Очень полезен черный шоколад для здоровья мозга. Это подтверждено исследованиями итальянских ученых из университета Л’Акуила.

  • Есть прямая связь между натуральным черным шоколадом и когнитивными способностями мозга. При его употреблении увеличивается скорость мыслительных реакций, внимательность, речевая функция. Это заметно во всяком возрасте, но особенно полезен шоколад для здоровья мозга пожилых людей.
  • Черный шоколад замедляет старение клеток головного мозга. Это напрямую связано с риском развития Альцгеймера и других старческих патологий.
  • Натуральный шоколад улучшает мозговое кровообращение и снижает уровень холестерина в крови. Поэтому является хорошим профилактическим средством против инсультов и инфарктов.
  • При регулярном употреблении черного шоколада снижается риск тромбообразования и нормализуется кровяное давление в мозгу.
  • Какао-бобы — природное средство борьбы с мутациями клеток и могут помочь в профилактике онкозаболеваний.
  • Горький шоколад стимулирует выработку эндорфинов, снижая уровень стресса и повышая показатели удовлетворенности и спокойствия. Этот природный антидепрессант сохраняет не только физическое, но и психическое здоровье мозга.

Натуральный шоколад входит в рацион космонавтов, солдат и путешественников.

Горьким считается шоколад при содержании не менее 55% какао. Фото cas.sk

 Его рекомендуют студентам в периоды сессий и всем остальным при повышенной умственной и физической нагрузке. Главное условие — содержание какао в продукте не менее 55% и отсутствие добавок. Ну и не превышение разумной суточной дозы, конечно.


Каролина Высоцкая

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